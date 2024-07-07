Хмурый июль: синоптики о погоде в понедельник

В понедельник, 8 июля, ожидается переменная облачность, но на большей части территории страны день пройдет без осадков, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Дожди пройдут местами в восточных регионах страны, также там возможны грозовые ливни.
Температура воздуха днем составит +18...+23 градуса, на востоке местами не выше +16...+19 градусов.
В Риге в течение дня солнце будет чередоваться с облаками, осадков не ожидается, а температура воздуха составит +20...+22 градуса.
Как сообщалось, на следующей неделе в Латвии ожидается более жаркая погода, а в отдельные дни возможны грозы и очень сильные дожди.
Погода станет более солнечной и теплой, к середине недели возможна жара до +30 градусов, на побережье температура будет ниже, так как с моря будет дуть ветер. Возможны сильные грозовые дожди, а дождевые облака будут вызывать значительные колебания температуры.
Галерея: Дождь в Риге
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