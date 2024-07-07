В понедельник будет солнечно, местами возможны дожди

Ветер будет дуть преимущественно с запада, в Латгале также ожидается северный и северо-восточный ветер.

Максимальная температура воздуха будет колебаться от +18 градусов в восточной Латгале до +24 градусов в Земгале.

В Риге ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, легкий ветерок, температура воздуха поднимется до +22...+23 градусов.

Антициклон начинает усиливаться и в первой половине недели принесет преимущественно солнечную и от теплой до жаркой погоду.

Как сообщалось, на этой неделе в Латвии ожидается более жаркая погода, а в отдельные дни возможны грозы и очень сильные дожди.

Погода станет более солнечной и теплой, к середине недели возможна жара до +30 градусов, на побережье температура будет ниже, так как с моря будет дуть ветер. Возможны сильные грозовые дожди, а дождевые облака будут вызывать значительные колебания температуры.

Галерея: Дождь в Риге

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