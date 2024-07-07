В столкновении грузовика и микроавтобуса в Украине погибли 14 человек

Авария произошла в Ровенской области - вблизи села Верхов. В правоохранительных органах уточнили, что вызов на место происшествия поступил около 15:45 по местному времени.

По словам представителя правоохранителей, грузовик выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом.

В результате аварии погибли водители обоих автомобилей, а также 12 пассажиров микроавтобуса, в том числе шестилетний ребенок. Одна женщина выжила в ДТП - с тяжелыми травмами ее доставили в больницу.

По данному инциденту начато расследование.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

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