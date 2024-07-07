Заканчивается первая неделя июля, и, кажется, новая принесет нам сюрпризы в виде изменившихся погодных условий. RUS TVNET вспоминает о главных событиях уходящего воскресенья - от подробностей ДТП вчерашнего дня и серьезного пожара на улице Яня Асара до российской атомной подлодки в Балтийском море и удивительной истории письма, которое латышская эмигрантка получила спустя 30 лет после отправления.
Главное за 7 июля ⟩ Грядут перемены в погоде, подлодка РФ в Балтийском море и подробности субботних ДТП
Новости Латвии:
Три человека погибли в результате аварии, когда легковой автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево, сообщили в Государственной полиции.
Во время окончания девятого класса и получения аттестата об основном образовании один стул в Айзпутской средней школе остался пустым. Он был поставлен для Роберта Ратниекса. Семья Ратниексов - Роберт, его отец и мама погибли 25 июня после неудачного обгона на Лиепайском шоссе, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
В субботу, 6 июля, 16-летний подросток вызвал аварию на Лиепайском шоссе (А9), не уступив дорогу грузовику, сообщили представители Государственной полиции.
В ночь на воскресенье, 7 июля, масштабные силы Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) были вовлечены в тушение пожара на улице Яня Асара в Риге, где горели несколько зданий, а также находящиеся во дворе транспортные средства - легковые автомобили и мотоцикл, сообщает агентство LETA.
На новой неделе погода существенно изменится - с повышением атмосферного давления будет меньше облаков и чаще будет видно солнце/ Также замедлится ветер, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
В субботу в Балтийское море через Датские проливы вошли российская атомная подлодка и два других судна, пунктом назначения которых, по мнению западных наблюдателей, должен стать Санкт-Петербург, пишет Rus.Postimees.
В воскресенье, 7 июля, незадолго до 15:00, на эстонский Тарту налетел штормовой ветер и начался проливной дождь, сообщает Rus.Postimees. В одно мгновение улицы оказались затоплены, а шквалистый ветер начал валить деревья.
После многомесячного расследования опытному сотруднику полицейского участка эстонского города Курессааре на острове Сааремаа было предъявлено обвинение в частной слежке и несанкционированном проникновении, поскольку он тайно снял на видео коллегу-женщину и скопировал содержимое ее компьютера, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.
В результате ДТП на западе Украины с участием грузовика и микроавтобуса погибли 14 человек, сообщает BBC в воскресенье, 7 июля.
Интересное чтиво:
"Каждый эмигрант, он обязательно проходит через этот этап, когда он уже не "там" и еще не "здесь", - объясняет учитель русского языка и литературы из России Екатерина Берга в новом выпуске передачи RUS TVNET "В чем фишка?". 4 года она живет в Латвии, и ей здесь очень нравится.
Почти тридцать лет назад жителей Германии шокировал драматический захват заложников, который начался с неудачного ограбления банка и закончился 54 часа спустя кровавой бойней на автобане. Это событие привлекло особое внимание благодаря средствам массовой информации, которые перешли черту - взяли интервью у преступников, позволили им позировать с оружием у горла заложников и даже помогли им скрыться от полиции.
Милда крепко схватилась за ручку кресла, так как ей показалось, что все пространство вокруг начало шататься. Она еще раз посмотрела на имя на задней стороне маленького белого блокнота - RUDIS MASENS. Милда и Рудис поженились в октябре 1939 года в Латвии, но из-за войны их пути разошлись. Полная уверенности, что ее любимый погиб на поле боя, Милда в 1949 году переехала с обоими сыновьями в Австралию, чтобы начать новую жизнь. Спустя 30 лет она получила это письмо.
Сборная Нидерландов обыграла команду Турции в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2024 года.
7 июля сборной Латвии по баскетболу в финале олимпийского квалификационного турнира не останется ничего другого, кроме как выложить все силы на площадке, отметил в разговоре с журналистами нападающий сборной Давис Бертанс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!