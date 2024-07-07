Главное за 7 июля Грядут перемены в погоде, подлодка РФ в Балтийском море и подробности субботних ДТП

В субботу в Балтийское море через Датские проливы вошли российская атомная подлодка и два других судна, пунктом назначения которых, по мнению западных наблюдателей, должен стать Санкт-Петербург, пишет Rus.Postimees.

В воскресенье, 7 июля, незадолго до 15:00, на эстонский Тарту налетел штормовой ветер и начался проливной дождь, сообщает Rus.Postimees. В одно мгновение улицы оказались затоплены, а шквалистый ветер начал валить деревья.

После многомесячного расследования опытному сотруднику полицейского участка эстонского города Курессааре на острове Сааремаа было предъявлено обвинение в частной слежке и несанкционированном проникновении, поскольку он тайно снял на видео коллегу-женщину и скопировал содержимое ее компьютера, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Saarte Hääl.

В результате ДТП на западе Украины с участием грузовика и микроавтобуса погибли 14 человек, сообщает BBC в воскресенье, 7 июля.

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"Каждый эмигрант, он обязательно проходит через этот этап, когда он уже не "там" и еще не "здесь", - объясняет учитель русского языка и литературы из России Екатерина Берга в новом выпуске передачи RUS TVNET "В чем фишка?". 4 года она живет в Латвии, и ей здесь очень нравится.