Первый год президентства Эдгара Ринкевича следует оценивать с положительной стороны, заявил агентству LETA политолог Юрис Розенвалдс.
Его точка силы и опоры - общество: политологи оценили первый год работы Ринкевича на посту президента
По его мнению, преимуществом Ринкевича перед предыдущим президентом Эгилом Левитсом является его умение нормально разговаривать с людьми. По мнению Розенвалдса, у президента есть интерес и умение общаться, что не было сильной стороной Левитса, так как казалось, что каждый раз читается небольшая лекция, что не особенно нравится людям.
По мнению политолога, не менее важно, что Ринкевич понимает, насколько опасным может быть разделение общества, что, к сожалению, не все осознают.
Розенвалдс отметил, что Ринкевичу следует активнее использовать контакты, которые он приобрел в качестве министра иностранных дел, для продвижения деятельности латвийских компаний и предпринимателей в других странах. Он также сослался на слова президента о том, что такие визиты должны быть подготовлены и что не стоит просто демонстрировать желание развивать сотрудничество без конкретных предложений.
Политолог также высоко оценил способность президента вникать в проблемы и искать компромиссы. Он подчеркнул, что это проявилось в вопросе о русском языке в общественных СМИ. В прошлом году Сейм утвердил концепцию национальной безопасности, в которую вошел выдвинутый Национальным объединением пункт о том, что с 1 января 2026 года контент в государственных СМИ должен быть только на латышском языке и на языках, относящихся к европейской культурной сфере.
"Можно сказать, что концепция была принята в бытность Ринкевича президентом, но подготовлена она была заранее. В связи с этим возникает вопрос, как вообще готовятся документы. Сначала демонстрируется политическая позиция, а потом думается, как это все будет выглядеть. В нынешней ситуации довольно странное решение - перестать разговаривать с этой частью общества. Мы видим, что президент ищет компромисс, что зачастую приводит к обвинениям в непоследовательности. С одной стороны, Ринкевич говорит, что нужно соблюдать закон, а с другой - необходимо обеспечить вещание на языках меньшинств, например, изменив пропорции", - сказал Розенвалдс.
Отвечая на вопрос, сталкивался ли Ринкевич в течение года с вызовами, которые продемонстрировали не только его способность к компромиссу, но и твердость, политолог подчеркнул, что последние 12 месяцев были одним сплошным вызовом, особенно на международной арене. По его мнению, совершенно очевидно, что в вопросах, связанных с войной в Украине, твердая позиция Ринкевича, как и других стран Балтии и Польши имела большое значение.
"Мнение, высказанное президентом, не всегда сразу трансформируется в правовые нормы. Это, конечно, не исключает, что исполнительная власть может действовать иначе, но президент играет важную роль в формировании общественного мнения и общественных настроений. Это инструмент в его распоряжении, которым активно пользовались самые успешные наши президенты, например, бывший президент Вайра Вике-Фрейберга", - сказал Розенвалдс.
На вопрос о том, удалось ли Ринкевичу восстановить доверие общества к институту президента, Розенвальд ответил утвердительно, по сравнению с президентством Левитса.
"Я считаю, что Ринкевичу отчасти удалось добиться успеха, но нельзя сказать, что за год произошло чудо. Рейтинги Ринкевича не самые высокие среди президентов после восстановления независимости. Самыми высокими были показатели Вике-Фрейберги. Однако тенденция к снижению, наблюдавшаяся в конце президентства Левитса, изменилась, и наметился положительный рост, но посмотрим, что будет дальше. Многое будет зависеть от него самого. [...] Он учится на своих ошибках и на разговорах с общественностью", - сказал политолог.
Раевскис: Ринкевич решил, что его точкой силы и опоры будет общество
Президент Латвии Эдгар Ринкевич решил, что точкой его силы и опоры будет общество, заявил агентству LETA политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевскис, комментируя первый год президентства Ринкевича.
Он отметил, что с момента восстановления независимости Латвии только два президента - Гунтис Улманис и Вайра Вике-Фрейберга - занимали свой пост два срока. По сравнению с четырьмя другими президентами - Валдисом Затлерсом, Андрисом Берзиньшем, Раймондом Вейонисом и Эгилом Левитсом - разница заключается в том, что президенты выдвигали в качестве своей главной точки опоры. А именно, эти президенты искали свою главную поддержку у политической элиты, которая выдвинула и избрала их.
Раевскис подчеркнул, что, например, Вике-Фрейберга искала поддержки у населения. Она строила свой имидж так, чтобы стать голосом общественности, посредником между обществом и политической элитой. Политолог считает, что и Ринкевич сделал такой выбор, который становится все более заметным по мере того, как он ездит по регионам Латвии, общается с людьми - чем больше он это делает, тем глубже его понимание того, что думает общество. Он и сам становится более понятным для общества.
Отвечая на вопрос, есть ли у Ринкевича слабые стороны как у первого лица государства, политолог отметил то, что президент не может приказывать, он может привлекать внимание. У президента нет власти. По словам Раевскиса, хотя были случаи, когда Ринкевич обращал внимание на определенные проблемы, дальше ничего не происходило, потому что исполнительная власть может игнорировать президента. Политолог отмечает, что это печально, поскольку Ринкевич хорошо разбирается в политике и исполнительной власти, ведь он более десяти лет был министром иностранных дел и членом кабинета министров. У президента нет инструментов, которые позволили бы ему оказывать более сильное влияние и проецировать свою волю на работу правительства.
"Люди ждут от первого лица государства того, чего не могут дать большинство латвийских политиков, - эмпатии. Именно это стало причиной заката бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша - отсутствие эмпатии, неспособность поставить себя на место другого человека", - говорит эксперт.
Отвечая на вопрос, как примирить Ринкевича как бывшего политика "Нового Единства" и министра иностранных дел в нескольких правительствах с Ринкевичем-президентом, Раевскис подчеркнул, что это конституционная проблема. Президент стоит над политической системой. Людям нужен президент с политическим опытом, потому что они уже "наелись" неполитичных, слабых президентов.
Отвечая на вопрос, удалось ли Ринкевичу восстановить доверие общества к институту президента, Раевскис отметил, что президентство Эгила Левитса делилось на этапы - пробыв на посту около года, он сильно изменился и оторвался от общества. По мнению политолога, это проблема не института, а личности.
Сегодня исполняется год с вступления Ринкевича в должность президента Латвии.
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