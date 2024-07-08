Его точка силы и опоры - общество: политологи оценили первый год работы Ринкевича на посту президента

"Я считаю, что Ринкевичу отчасти удалось добиться успеха, но нельзя сказать, что за год произошло чудо. Рейтинги Ринкевича не самые высокие среди президентов после восстановления независимости. Самыми высокими были показатели Вике-Фрейберги. Однако тенденция к снижению, наблюдавшаяся в конце президентства Левитса, изменилась, и наметился положительный рост, но посмотрим, что будет дальше. Многое будет зависеть от него самого. [...] Он учится на своих ошибках и на разговорах с общественностью", - сказал политолог.

Раевскис: Ринкевич решил, что его точкой силы и опоры будет общество

Президент Латвии Эдгар Ринкевич решил, что точкой его силы и опоры будет общество, заявил агентству LETA политолог и специалист по связям с общественностью Филипп Раевскис, комментируя первый год президентства Ринкевича.

Он отметил, что с момента восстановления независимости Латвии только два президента - Гунтис Улманис и Вайра Вике-Фрейберга - занимали свой пост два срока. По сравнению с четырьмя другими президентами - Валдисом Затлерсом, Андрисом Берзиньшем, Раймондом Вейонисом и Эгилом Левитсом - разница заключается в том, что президенты выдвигали в качестве своей главной точки опоры. А именно, эти президенты искали свою главную поддержку у политической элиты, которая выдвинула и избрала их.