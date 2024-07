Фото Легенда рока на Wondersala

Песни Smokie звучали на каждой дискотеке конца 70-х, а редкий любительский ансамбль пел, не прилежно копируя хрипловатость и запоминающиеся хиты Криса Нормана — Don’t Play Your Rock’n’Roll to me или I Meet You at Midnight. Харизматичные Smokie также очаровали зрителей Wondersala, заставив их пуститься в пляс.