Фото Легенда рока на Wondersala

Первой на сцену вышла группа Sweet, история которой началась в 1968 году. Стиль исполнения сменился с bubblegum-попа на тяжёлый рок, но это не помешало группе обрести армию поклонников по всему миру. Нитью, соединяющей прошлое с настоящим, является музыкант из "золотого состава" — Энди Скотт.

Песни Smokie звучали на каждой дискотеке конца 70-х, а редкий любительский ансамбль пел, не прилежно копируя хрипловатость и запоминающиеся хиты Криса Нормана — Don’t Play Your Rock’n’Roll to me или I Meet You at Midnight. Харизматичные Smokie также очаровали зрителей Wondersala, заставив их пуститься в пляс.

Группа Slade, заявленная ранее, в концерте не участвовала. Все аплодисменты достались Sweet и Smokie.

Статья написана в сотрудничестве с Wondersala.

Галерея: Легенда рока на Wondersala

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