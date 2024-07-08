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В Юрмале сбит велосипедист. Полиция просит откликнуться свидетелей (1)

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Место аварии
Место аварии Фото: Valsts policija

4 июля этого года около 12:30 в Юрмале, на шоссе Талсу, 29, водитель белого автомобиля VW Crafter, двигаясь по улице Маза Нометню со стороны улицы Таллинас в направлении улицы Земес, сбил велосипедиста, пересекавшего проезжую часть, в результате чего тот получил травмы, сообщает Государственная полиция.

Государственная полиция просит откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, которые могут предоставить любую полезную для расследования информацию, или видеозапись с видеорегистратора автомобиля. Обращаться следует по телефонам 67219837, 29971069 или 110.

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