Зеленский о достижении мира: Никакой торговли территориями

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что "надежный мир" в Украине возможен только на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или территориями. Об этом он заявил в субботу, 5 октября, в своем вечернем видеообращении к согражданам.

"Все, что указано в "плане победы" абсолютно реально для наших партнеров. Есть в мире этот ресурс, ресурс усиления, который позволит двигаться вперед по "формуле мира". Именно в этом наша цель, наша задача - гарантировать Украине надежный мир, длительную безопасность. Это возможно исключительно на основе международного права и без какой-либо торговли суверенитетом или торговли территориями - именно так, как предусмотрено "формулой мира", - подчеркнул он.

Зеленский напомнил, что Украине нужен "мир настоящий, справедливый, гарантированная защита от войны". По его словам, это возможно только на сильных позициях и только тогда, когда украинский народ и партнеры действительно объединены. "Именно для этого мы работаем", - сказал президент.