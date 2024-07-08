Первый в России приговор за спектакль: Женю Беркович и Светлану Петрийчук отправили в колонию на шесть лет

Его возмутило, что «террористки показаны жертвами, а виновными назначены российское государство и общество. Потому что именно они подтолкнули девушек — это следует из их собственных историй — вступить в ИГИЛ, — объяснял он на суде. — Мы получаем вполне направленный посыл: здесь в России плохо женщине, она живет в унижении и без любви. И к этим посылам обращаются террористы. И этот посыл в спектакле никак не отвергается, не критикуется».

На суде «Никиту» спросили, почему он не высказал претензии к пьесе прямо после читки, на которой он ее и увидел, на обсуждении, а вместо этого пошел жаловаться в полицию. «Был бы шанс, что меня осмеяли или я бы показался дураком», — ответил свидетель.

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Еще один донос — уже не скрываясь — на постановку написал молодой нижегородский актер Владимир Карпук. Из-за него в Нижнем Новгороде был сорван показ пьесы. На суде он объяснял, как понял пьесу: герой «советской сказки» Финист там показан как «какой-то хороший моджахед», а от всех русских мужчин, в отличие от мусульман, плохо пахнет.