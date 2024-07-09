Трагическая авария с тремя погибшими в Энгурской волости: комментарий эксперта

Отломанная ветка дерева в момент удара воткнулась в водительское сиденье. Чтобы освободить тело и вытащить пострадавшего человека, спасателям пришлось разрезать крышу автомобиля.

"Совершенно очевидно, что, просто взглянув на место происшествия, прежде всего, увидев эти более 50 метров тормозного пути, поваленную ель, еще два дерева и искореженный автомобиль, становится ясно, что скорость была, конечно, не минимальной, а значительно превышенной. На данный момент я не могу сказать, на сколько именно, авария находится в стадии реконструкции, мы собираемся построить компьютерную модель, чтобы выяснить точную скорость, с которой двигался автомобиль", - отметил Ирбитис.

Эксперт добавляет, что машина была довольно старой, о чем свидетельствует ее дефрагментация.

Ирбитис уверен, что пассажиры также несут ответственность в дорожных происшествиях - перед тем, как сесть в машину, нужно оценить стиль езды водителя.

"Они же видели, как управляют этим автомобилем. Если человек неадекватен, ну зачем cадиться к нему в автомобиль. Поймать адреналин? Ну езжайте в парк аттракционов! Ну прокатитесь на американских горках. По крайней мере будет гарантия, что останетесь живы", - отметил эксперт.

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Напомним, в результате аварии погиб мужчина 1997 года рождения, а также один мужчина и одна женщина, личности которых пока не установлены.

В результате ДТП также пострадал мужчина 1993 года рождения, который был доставлен в больницу.

Полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс.

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