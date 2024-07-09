В нетипичном случае ребенку не следует отказывать в гражданстве Латвии по формальным основаниям, заключил Верховный суд (ВС) по делу о признании ребенка, биологические родители которого были лишены прав опеки, гражданином Латвии.
Усыновленному гражданами другой страны ребенку не дали гражданство Латвии. Верховный суд решил иначе
В Верховном суде агентству LETA сообщили, что биологические родители ребенка были лишены прав опеки. После длительного пребывания в детском доме и приемной семье ребенка усыновили граждане другой страны. Усыновитель обратился в Управление по делам гражданства и миграции и попросил дать сыну гражданство Латвии. Учреждение в принятии ребенка в гражданство Латвии отказало.
Свое решение учреждение обосновало тем, что ребенок потерял родственные связи с биологическими родителями ребенка, которые были негражданами Латвии. Далее спор решался судебным путем. Судебный процесс завершился решением Верховного суда, в результате чего вступило в силу благоприятное для ребенка решение Административного окружного суда. Им управлению дано распоряжение признать ребенка гражданином Латвии.
Отказывая в возбуждении кассационного производства, Верховный суд подчеркнул, что в правоотношениях, затрагивающих ребенка, права и интересы ребенка, включая право ребенка стать гражданином Латвии, должны быть обеспечены в приоритетном порядке. При рассмотрении законности любого решения, принятого в отношении ребенка, оно должно оцениваться через призму наилучших интересов ребенка. Это также означает, что формальные соображения не являются основанием для отказа ребенку в гражданстве Латвии.
Верховный суд согласился с мнением окружного суда о том, что дело было нетипичным. В деле не оспаривается, что ребенок имел право стать гражданином Латвии, которое не было обеспечено из-за бездействия сиротского суда. Если ребенок находится под опекой государства и за его личные и имущественные права отвечает сиротский суд, то именно сиротский суд дома должен обратиться в управление для реализации права ребенка на получение гражданства.
Суд также признал, что усыновление прекращает отношения ребенка с биологическими родителями и вытекающие из них права и обязанности, но не влияет автоматически на правовые отношения лица с государством. Право стать гражданином Латвии и осуществление этого права - это вопрос взаимных правоотношений между самим лицом и государством, который должен решаться с учетом индивидуальных обстоятельств каждого дела и прав и интересов соответствующего лица.
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