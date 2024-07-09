Усыновленному гражданами другой страны ребенку не дали гражданство Латвии. Верховный суд решил иначе

Верховный суд согласился с мнением окружного суда о том, что дело было нетипичным. В деле не оспаривается, что ребенок имел право стать гражданином Латвии, которое не было обеспечено из-за бездействия сиротского суда. Если ребенок находится под опекой государства и за его личные и имущественные права отвечает сиротский суд, то именно сиротский суд дома должен обратиться в управление для реализации права ребенка на получение гражданства.

Суд также признал, что усыновление прекращает отношения ребенка с биологическими родителями и вытекающие из них права и обязанности, но не влияет автоматически на правовые отношения лица с государством. Право стать гражданином Латвии и осуществление этого права - это вопрос взаимных правоотношений между самим лицом и государством, который должен решаться с учетом индивидуальных обстоятельств каждого дела и прав и интересов соответствующего лица.

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