В ближайшие дни Финляндия начнет новую кампанию вакцинации - те, кто работает с животными, например фермеры, получат вакцины от птичьего гриппа. Таким образом, Финляндия станет первой страной в мире, которая начнет вакцинировать людей от этой болезни.

По данным Reuters, Финляндия закупила вакцины для более чем 10 000 человек. Курс вакцинации будет состоять из двух доз. В целом ожидается, что производитель вакцин CSL Sequirus подготовит около 40 миллионов доз вакцин для 15 стран.

Штамм птичьего гриппа H5N1 за последние годы убил или уничтожил миллионы птиц и все больше распространяется среди млекопитающих, таких как коровы, и все чаще - среди людей.

Несколько случаев заболевания H5N1 были зарегистрированы в таких разных странах, как Камбоджа, Чили, Китай, Вьетнам, Австралия, США и Великобритания. Как уже упоминалось выше, на нескольких молочных заводах в США, когда заболели коровы, заболели и работники молочных заводов, но симптомы у них не были тяжелыми.

Значимый случай заболевания был зафиксирован в мае, когда 59-летний мужчина из Мексики умер от подтипа H5N2, никогда ранее не регистрировавшегося у людей.