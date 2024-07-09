Актер Андрис Булис раскрыл причины развода

Как отметил Булис журналу Kas Jauns, причина простая: иногда случается в жизни взрослых людей, когда супружеские пары теряют страсть и решают, что лучше развестись и позволить каждому жить своей жизнью.

Кроме того, по словам актера, он уже полгода живет отдельно от семьи, не забывая заботиться о своих детях - сыне Маркусе, которому уже 18 лет, и дочери Алисе, которой шесть лет.

Как известно, Андрис и Илзе Буле прожили в браке почти 20 лет.

Несколько лет назад, будучи женатым, Булис завязал роман с Лиене Кивичей (тогда Скулме). Четыре года назад он сказал в интервью журналу Una: "В основе всего было так много закономерностей на работе, в семье. Это было время, когда я был без работы, начал что-то придумывать - не играть в театре на сцене, а моделировать театр в жизни. Если у тебя что-то не получается, хочется винить других.

Тебя очень легко купить несколькими хорошими словами, похвалой", - вспоминает Булис начало своих отношений со Скулме.

В свою очередь, в программе Pāļa bazars актер заявил, что "очень уважает свою жену, которая об этом не говорит", и что она тоже будет рада, если он также не будет говорить на эту тему.

Подробнее - в журнале Kas Jauns от 9 июля!

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