В Валмиермуйже в квартире, возможно, взорвался газовый баллон. Вылетели окна, пострадал человек

В 15:14 VUGD получила вызов в Валмиермуйжу Валмиерского края, где на третьем этаже трехэтажного жилого дома, возможно, в результате утечки газа произошел взрыв, в результате чего в окнах квартиры вылетели окна. В квартире произошло возгорание, в ней находился человек, который не мог выбраться из помещений своими силами.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что человека, пострадавшего на месте происшествия, спас представитель Валмиерского отделения VUGD в свободное от работы время.

Возгорание бытовых вещей на площади два квадратных метра было ликвидировано. Пострадавшего передали медикам. Всего из здания эвакуировались десять человек.

Пожарные проверили помещения, а также вынесли из пострадавшей квартиры газовый баллон.

В понедельник помощь пожарных потребовалась и в волости Драбешу Цесисского края, где человек, спускаясь в овраг, упал и не мог выбраться из него своими силами. Пожарные вывели человека из оврага и передали медикам.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 33 вызова - 10 на тушение пожаров, 14 на спасательные работы, а девять вызовов оказались ложными.

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