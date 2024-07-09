Пугачева высказалась об атаке на больницу "Охматдет" в Киеве

"Бог терпелив, но всему есть предел", - написала Пугачева под снимком из детской больницы с раненым ребенком.

Алла Борисовна также отключила комментарии к своему посту.

Ранее об обстреле детской больницы высказался супруг Примадонны Максим Галкин:

"Одно из страшных фотосвидетельств сегодняшнего дня - врачи продолжают делать операцию ребенку на открытом сердце прямо во время российской ракетной атаки.

На данный момент после массированного удара по Украине 37 погибших, из них трое детей, 170 раненых, из них 13 детей.

Это какой-то бесконечный ад. Самые глубокие соболезнования семьям погибших", - написал артист под снимком из операционной.

Напомним, российские войска утром 8 июля нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщается о десятках погибших. Одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве. По последним данным, погибли два человека, 32 пострадали.

На портале ziedot.lv открыт сбор средств. Также продолжая оказывать Украине поддержку в борьбе с российской агрессией, Латвия во вторник, 9 июля, направит Украине несколько десятков аппаратов искусственной вентиляции легких, мониторы жизненных показателей пациентов, операционные столы, аппараты УЗИ, дефибрилляторы, мониторы сердечного ритма и другое медицинское оборудование.

Вечером 8 июля в Риге у посольства РФ прошел пикет.

Видео: Пикет против атаки на детскую больницу у посольства России в Риге

Видео: Пикет у посольства России 8 июля

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