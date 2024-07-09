Трагедия в семье Скулме: в один день умерли братья Арен Скулме и Давид Спунде

В конце июня Давид отправился в командировку в Китай, из которой должен был вернуться домой 8 июля. Еще перед Лиго Давид поздравил своих подписчиков с праздником. 27 июля его семью потрясла новость о том, что Давид скончался.

"Остались жена Алиса и дочь София, которым теперь предстоит разобраться с ситуацией. Как привезти любимого мужа и отца из Китая на родину? Как продолжать жить без основной поддержки семьи?", - пишет тетя Давида в Facebook, призывая делать пожертвования на репатриацию тела Давида.

Как сообщалось, в конце июня в возрасте 47 лет скоропостижно скончался бизнесмен Арен Скулме, который также является бывшим мужем Лиене Кивичи и отцом трех старших дочерей. Издание Kas Jauns со ссылкой на друга и бизнес-партнера Аренса, который пожелал остаться анонимным, пишет, что его смерть была внезапной.

Лиене и Арен были женаты 10 лет и развелись в 2013 году. В браке родились три дочери, которые после развода жили с матерью.

После того, как в 2018 году Лиене завязала отношения с музыкантом Андрисом Кивичем, дочери решили жить с отцом и переехали в его дом в Адажи.

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