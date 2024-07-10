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Видео Залитая кровью водитель после серьезной аварии хотела продолжить путь

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Женщина, которая вызвала аварию
Женщина, которая вызвала аварию Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā"

Пьяная женщина, возможно, спровоцировала аварию на небольшой дороге в Адажи, в результате чего сама получила травмы. Женщина уже попадала в поле зрения спасателей из-за своего безрассудного стиля вождения. Об этом сообщает программа Degpunktā.

Синий автомобиль марки Mitsubishi заметили и другие участники дорожного движения. Поездка была недолгой, женщина не смогла управлять автомобилем на грунтовой дороге и выехала в кювет, врезавшись в дерево. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции, патрулирующие город.

Несмотря на то, что женщина сломала нос, а одежда руки и лицо были в крови, она была уверенна, что с ней все в порядке.

Медики осмотрели женщину и решили отвезти ее в больницу для дополнительного обследования.

На место происшествия была вызвана Госполиция, поскольку предполагалось, что женщина сидела за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Сюжет программы Degpunktā 

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