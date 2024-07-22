Беспрецедентный случай на латвийско-российской границе. Житель Латвии и его ребенок незаконно пересекли границу России на доске SUP и до сих пор не вернулись. Министерство иностранных дел получило заявление от родственников этих людей и немедленно обратится к России, чтобы запросить информацию и предпринять необходимые шаги для того, чтобы граждане Латвии смогли вернуться в страну, сообщает TV3 Ziņas.
Видео ⟩ Новые подробности попадания отца и ребенка на доске SUP в Россию; МИД получил заявление от родных (7)
Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля, когда пограничники зафиксировали мужчину и ребенка, незаконно пересекающих латвийско-российскую государственную границу, на реке Зилупе, и по этому поводу возбуждено уголовное дело.
Оба человека были задержаны в России, и в настоящее время предпринимаются необходимые меры для получения официальной информации об их статусе.
"Он пока не передан обратно Латвии, это означает довольно большие неприятности на той стороне. Каждый должен подумать о том, куда он отправится развлечься. Следует учитывать и метеорологические условия", - указал начальник Государственной погранохраны генерал Гунтис Пуятс.
Государственная погранохрана работает над решением ситуации, добавил он в передаче "900 секунд" телеканала TV3.
В Министерстве иностранных дел (МИД) рассказали, что получили заявление от родственников людей, которые оказались в России.
"На основании этого, а также информации ответственных учреждений Латвии МИД немедленно обратится к российской стороне с требованием предоставить достоверную информацию и предпринять необходимые шаги, чтобы граждане Латвии могли вернуться в Латвию. В целях защиты персональных данных Министерство иностранных дел не может предоставить подробную информацию о фактах, указанных в заявлении. МИД остается в тесном контакте с ответственными службами Латвии и окажет всю необходимую консульскую помощь", - заявили в МИД Латвии.
В Центре передового опыта стратегических коммуникаций НАТО отметили, что случаи попадания грибников на территорию РФ были и раньше, но это до начала войны, которую начала Россия в Украине, и строительства пограничного забора.
Непреднамеренный или намеренный переход на территорию России может закончиться для жителей Латвии весьма печально. Российские спецслужбы могут использовать таких людей в своих интересах - объявить их шпионами, арестовать или даже приговорить ко многим годам лишения свободы.
"Это зависит от того, как Россия решит этим воспользоваться и решит ли она это использовать. Большую роль играет именно то, кем они являются как люди. Это высокие риски, и не зря в МИД регулярно напоминают, что плановые поездки тоже сопряжены с высокими рисками. Недавно мы узнали о 16-летнем тюремном сроке для журналиста Wallstreet Journal - это определенно инструмент управления взаимоотношениями. Будем надеяться, что в данном случае он не будет использован", - сказал директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.
Видео: сюжет TV3 Ziņas
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