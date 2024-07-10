Каждый третий житель занимается самолечением

В последние годы наметилась положительная тенденция - повышается медицинская грамотность населения, люди становятся более осведомленными и все реже занимаются самолечением и приемом лекарств без консультации с врачом или фармацевтом. Как показывают данные последнего исследования Индекса здоровья Mana Aptieka & Apotheka, 44% населения не склонны принимать лекарства без консультации медицинских специалистов, и это на 10 процентных пунктов больше, чем 6 лет назад. Хотя ситуация значительно улучшилась, по-прежнему значительная часть населения, или каждый третий (31%), занимается самолечением, руководствуясь найденной в Интернете информацией.
Почти половина (48%) населения Латвии признаются, что иногда принимают лекарства без обсуждения проблем со здоровьем с врачом или фармацевтом, а 6% делают это часто. Привычка самовольно принимать лекарства более выражена у жителей, признающих, что в целом ведут нездоровый образ жизни, имеющих основное образование, а также у респондентов возрастом от 35 до 55 лет. Наиболее осознанно принимают лекарства молодежь (от 18 до 24 лет) и, пожилые люди старше 65 лет, а также жители, ведущие активный образ жизни.
Эксперты в области здравоохранения полагают, что медицинская грамотность пока еще не находится на достаточном уровне во всех слоях общества, однако ситуация постепенно улучшается. Одной из причин, вероятно, является пандемия, когда роль фармацевтов значительно возросла, поскольку доступ к врачам затруднился вследствие большой загруженности, также огромную роль играет общая зрелость общества.
"Консультация с врачом перед приемом лекарств важна по нескольким причинам. Во-первых, важно поставить точный диагноз заболевания, поскольку самодиагностика может быть неточной и привести к неправильному лечению. Например, раздражение в горле может возникать не только вследствие простуды, но и вследствие желудочного рефлюкса, и тогда обезболивающие не помогут уменьшить боль в горле. Во-вторых, важно выбрать правильные лекарства, исходя как из симптомов, так и из истории болезни пациента. В-третьих, следует соблюдать соответствующую дозировку лекарства, в зависимости зависит от возраста человека, тяжести заболевания и других факторов. Если заболевание носит хронический или регулярный характер, и ранее была получена консультация врача-специалиста, то применение препарата допустимо без повторного общения с врачом или фармацевтом", - подчеркивает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Аманда Озолиня.
Самолечение чаще начинают женщины
Согласно данным опроса, самолечением, основываясь на найденной в Интернете информации, один раз за последний год занимались 9% опрошенных, каждый шестой (17%) делал это два-три раза, а 5% - более четырех раз. 63% никогда этого не делали, а 6% затрудняются ответить на этот вопрос.
Советами по самолечению, найденными на различных сайтах, чаще пользуются женщины (35%), чем мужчины (28%). Аналогично такое поведение более выражено среди жителей со средневысокими доходами (39%) и высшим образованием (36%). С другой стороны, меньше всего самолечением занимаются пожилые люди старше 65 лет.
"Различные советы, доступные в Интернете, иногда могут пригодиться для облегчения острой боли или для выяснения причины боли и поиска решения в момент, когда врач недоступен, но очень важно доверять только надежным источникам информации, и то не все 100%. Советы в Интернете, скорее всего, будут слишком общими и не всегда будут отвечать потребностям конкретного человека. Если боль не проходит, обязательно следует проконсультироваться с семейным врачом", - напоминает А. Озолиня.
Об исследовании
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это измерение самооценки состояния здоровья и тенденций образа жизни населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.
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