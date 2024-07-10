Каждый третий житель занимается самолечением

Самолечение чаще начинают женщины

Согласно данным опроса, самолечением, основываясь на найденной в Интернете информации, один раз за последний год занимались 9% опрошенных, каждый шестой (17%) делал это два-три раза, а 5% - более четырех раз. 63% никогда этого не делали, а 6% затрудняются ответить на этот вопрос.

Советами по самолечению, найденными на различных сайтах, чаще пользуются женщины (35%), чем мужчины (28%). Аналогично такое поведение более выражено среди жителей со средневысокими доходами (39%) и высшим образованием (36%). С другой стороны, меньше всего самолечением занимаются пожилые люди старше 65 лет.

"Различные советы, доступные в Интернете, иногда могут пригодиться для облегчения острой боли или для выяснения причины боли и поиска решения в момент, когда врач недоступен, но очень важно доверять только надежным источникам информации, и то не все 100%. Советы в Интернете, скорее всего, будут слишком общими и не всегда будут отвечать потребностям конкретного человека. Если боль не проходит, обязательно следует проконсультироваться с семейным врачом", - напоминает А. Озолиня.

Об исследовании

"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это измерение самооценки состояния здоровья и тенденций образа жизни населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашиваются более 1000 жителей в возрасте от 18 до 75 лет.

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