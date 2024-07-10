В Юрмале поезд насмерть сбил пешехода. Электрички отменялись и опаздывали

Пешеход скончался на месте происшествия. Движение поездов было временно заблокировано, но сейчас восстановлено.

Государственная полиция расследует обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на нескольких участках задерживались или были отменены поезда в направлении Тукумса, сообщает Pasažieru vilciens (PV).

Поезд Тукумс 2 (8:18) - Рига (9:38) следует с задержкой около 30 минут, поезд Слока (9:20) - Рига (10:08) отменен на участке Слока - Дубулты, а поезд Рига (8:09) - Слока (8:59) отменен на участке Дубулты - Слока.

Также отменен поезд Слока (8:18) - Рига (9:08) на участке Слока - Дубулты и поезд Рига (7:39) - Тукумс 2 (9:02) на участке Дубулты - Слока.

Поезд Тукумс 2 (7:18) - Рига (8:38) следует с задержкой около 55 минут, а поезд Рига (7:09) - Слока (7:59) стоит на железнодорожной станции Яундубулты с задержкой около одного часа.

AS Pasažieru vilciens было создано в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš. Ранее Pasažieru vilciens было на 100% дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года оно было преобразовано в государственное предприятие.

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