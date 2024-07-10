В Юрмале поезд насмерть сбил пешехода. Электрички отменялись и опаздывали

Утром в среду, 10 июля, на улице Лиелупес в Юрмале поезд насмерть сбил пешехода, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Пешеход скончался на месте происшествия. Движение поездов было временно заблокировано, но сейчас восстановлено.
Государственная полиция расследует обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что на нескольких участках задерживались или были отменены поезда в направлении Тукумса, сообщает Pasažieru vilciens (PV).
Поезд Тукумс 2 (8:18) - Рига (9:38) следует с задержкой около 30 минут, поезд Слока (9:20) - Рига (10:08) отменен на участке Слока - Дубулты, а поезд Рига (8:09) - Слока (8:59) отменен на участке Дубулты - Слока.
Также отменен поезд Слока (8:18) - Рига (9:08) на участке Слока - Дубулты и поезд Рига (7:39) - Тукумс 2 (9:02) на участке Дубулты - Слока.
Поезд Тукумс 2 (7:18) - Рига (8:38) следует с задержкой около 55 минут, а поезд Рига (7:09) - Слока (7:59) стоит на железнодорожной станции Яундубулты с задержкой около одного часа.
AS Pasažieru vilciens было создано в 2001 году, отделив внутренние пассажирские перевозки от функций, выполняемых Latvijas dzelzceļš. Ранее Pasažieru vilciens было на 100% дочерним предприятием Latvijas dzelzceļš, но в октябре 2008 года оно было преобразовано в государственное предприятие.
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