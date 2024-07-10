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Обучение только на латышском языке в частных учебных заведениях соответствует Конституции

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Школьный класс. Иллюстративное фото.
Школьный класс. Иллюстративное фото. Фото: Zane Bitere/LETA

В среду, 10 июля, Конституционный суд (КС) признал соответствующими Конституции нормы, согласно которым содержание общего образования в частных учебных заведениях должно изучаться на государственном языке.

О принятом решении Конституционный суд сообщит на пресс-конференции в 15:00.

Иск в Конституционный суд подали Дана Джибути и Доминик Джибути, которых представляет их отец Тенгиз Джибути.

Истцы считают, что из-за оспариваемых норм они больше не смогут получать образование на родном языке и эти нормы лишают их права на развитие как всесторонних и критически мыслящих личностей и права на полноценное использование своего языка в общественной и частной жизни, что вытекает из норм Конституции.

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