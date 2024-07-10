Обучение только на латышском языке в частных учебных заведениях соответствует Конституции

Истцы считают, что из-за оспариваемых норм они больше не смогут получать образование на родном языке и эти нормы лишают их права на развитие как всесторонних и критически мыслящих личностей и права на полноценное использование своего языка в общественной и частной жизни, что вытекает из норм Конституции.