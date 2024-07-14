Меладзе вернется в РФ, а Пугачеву требуют признать "иноагентом"?

Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса. Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!

Валерий Меладзе вернется в РФ?

Telegram-канал Mash сообщает, что Валерий Меладзе был проездом в Москве. Он якобы упомянул родным, что планирует вернуться в Россию.

Сам певец ничего подобного не говорил. В социальных сетях его последние публикации датированы 2023 годом.

Напомним, в феврале 2022 года Валерий Меладзе одним из первых российских артистов выступил против полномасштабного военного вторжения РФ в Украину. После заявления певца его концерты в целом ряде российских городов были отменены.

24 и 26 августа в концертном зале "Дзинтари" в Юрмале пройдут концерты Валерия Меладзе.

Валерий Меладзе Фото: Пресс-фото

Аллу Пугачеву требуют признать "иноагентом"?

Недавно Алла Борисовна опубликовала на своей странице пост, в котором высказала мнение относительно попадания российской ракеты по детской больнице "Охматдет" в Киеве: "Бог терпелив, но всему есть предел". На фото была изображена мать с раненым ребенком на руках.

Российские СМИ сообщают, что депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев решил, что Примадонну пора признать "иноагентом" за "дискредитацию Вооруженных сил РФ и работу на западную пропаганду".

Напомним, в Instagram появилось видео с Аллой Пугачевой, которая, предположительно, гуляет в Юрмале со своими детьми. Как сообщалось, ранее СМИ писали, что артистка решила переехать из Кипра в Латвию.

Алла Пугачева приехала в Латвию Фото: instagram.com/alla_pugacheva_forum

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