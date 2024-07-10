Детская больница готова принять детей, пострадавших в результате удара по киевскому "Охматдету"

Детская клиническая университетская больница (BKUS) готова принять пострадавших в результате российского ракетного удара по больнице "Охматдет" в Киеве детей, сообщила глава отдела коммуникации BKUS Даце Шевченко.
Председатель правления BKUS Валтс Аболтс подчеркивает, что такого вида атаки не только недопустимы, но и открыто нарушают все международные законы и нормативы, защищающие детей и медучреждения.
Аболс отмечает, что BKUS и Латвия поддерживают Украину и продолжат делать это до ее победы и после нее, помогая восстанавливать и укреплять систему здравоохранения и ее инфраструктуру, чтобы обеспечить мир и благосостояние для будущих поколений.
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"Мы готовы принять в Детской больнице украинских детей и в рамках возможного обеспечить им все необходимое для продолжения удачного лечения. Двери нашей больницы всегда будут открыты для оказания поддержки и помощи тем, кто пострадал в результате этого безжалостного теракта", - сказал Аболс.
Европейская организация детских больниц (EBSO), объединяющая 15 ведущих детских больниц Европы, в том числе Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) в Латвии, также решительно осуждает ракетные удары российской армии по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
В своем заявлении организация отметила, что действия России абсолютно противоречат европейским гуманитарным ценностям. Подобное насилие в отношении детей и медицинских работников неприемлемо и аморально, подчеркнули в организации.
Организация осуждает террористические атаки, которые ставят под угрозу жизни невинных детей, их семей и медицинских работников. В заявлении говорится, что благополучие детей является приоритетом перед любой войной или конфликтом, а детские больницы должны быть убежищем, где дети, подростки и их семьи могут искать и получать помощь, не опасаясь потенциальных угроз или насилия.
Организация призывает международное сообщество к решительным действиям по защите медицинских учреждений, гражданского населения и детей во всех зонах конфликтов.
Организации-члены EBSO готовы оказать поддержку нашим коллегам из больницы "Охматдет" - и всему международному сообществу - чтобы больные дети в Украине могли продолжать получать необходимую им медицинскую помощь.
EBSO продолжает работать над тем, чтобы дети по всей Европе получали необходимую им медицинскую помощь и защиту. Данное заявление призывает международное сообщество присоединиться к этим усилиям и найти пути совместной работы для обеспечения мира и безопасности для всех детей.
EBSO заботится о здоровье детей и молодежи, помогая находить решения самых серьезных проблем в области здравоохранения.
EBSO объединяет широкий спектр европейских детских больниц, и его миссия заключается в развитии сотрудничества между больницами, входящими в организацию, для совместной работы по обеспечению права детей на здоровье и равный доступ к медицинской помощи высочайшего качества.
Для достижения своих целей EBSO работает с широким кругом заинтересованных сторон, включая администрацию и персонал больниц, разработчиков политики в области общественного здравоохранения, ассоциации медицинских работников и пациентов.
Напомним, в понедельник по меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате российского ракетного удара по Украине. Ракеты также попали в детскую больницу "Охматдет".
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