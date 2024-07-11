Видео ​За занавесом: Евросоюз изображается как новый рейх, готовящийся к войне

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США и выбор первых лиц Евросоюза (ЕС) стали двумя наиболее обсуждаемыми темами в российских пропагандистских передачах на прошлой неделе.
Кремль зол и разочарован выбором ЕС и рассматривает блок из 27 членов как высшее зло, которое хочет неминуемой войны с Россией. В глазах россиян ЕС превратился в новый Рейх, возглавляемый новым фюрером - "проворовавшимся гинекологом" Урсулой фон дер Ляйен.
С другой стороны, премьер-министра Эстонии Каю Каллас, выдвинутую на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, называют "заклятой русофобкой" и "эстонской дурочкой". Интересно, что, по мнению пропагандистов, ЕС стал едва ли не большим злом, чем ненавистные англосаксы.
Россияне все больше подогревают ожидания войны, воображая Запад инициатором войны. Пропагандистский нарратив ясен: Европа готовится к "большой войне", крестовому походу против России, поэтому Россия должна все больше и больше готовиться к ней в военном отношении. Видимо, идеологи Кремля считают, что общество необходимо держать в постоянной атмосфере страха, что заставит его все теснее консолидироваться вокруг правящего режима, что является единственным выходом из глобальной катастрофы.
Американский "дедушка" и ЕС как "империя зла"
На протяжении всех выходных пропагандисты активно высмеивали плохое выступление президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах. Для россиян это была прекрасная возможность дискредитировать США. Отпускались шутки типа "Байден большой молодец, что смог самостоятельно подняться по лестнице на сцену", "главный критерий для президента США - способность самостоятельно подниматься и спускаться по трапу самолета".
Ведущий программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" даже изобразил гуманиста и заявил, что ему жаль "дедушку", вынужденного испытать глобальное унижение, и это было еще одним подтверждением того, что американский "истеблишмент" издевается над людьми.
Вся эта ситуация с действительно неудачным выступлением Байдена стала для россиян незаслуженным подарком, очень способствуя уменьшению величия США и страха перед ним в глазах "простого" российского народа.
В отличие от американского подарка, ЕС стал для России горьким разочарованием. Речь идет об официально выдвинутых кандидатах на высшие посты блока - на должность президента Еврокомиссии выдвинута Урсула фон дер Ляйен, председателем Евросовета может стать экс-премьер-министр Португалии Антониу Кошта, представляющий социалистов, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас выдвинута на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Выдвижение Каллас для россиян особенно болезненно.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков спрогнозировал, что отношения между Москвой и Брюсселем в ближайшее время не улучшатся, если упомянутые кандидаты станут ведущими представителями ЕС. "Перспективы отношений между Москвой и Брюсселем плохие", - сказал Песков.
Пропагандисты пошли еще дальше, заявив, что выдвижение таких кандидатов, являющихся "заклятыми русофобами", означает только одно - Европа готовится к "большой войне". "Политологи" заявили, что девизом ЕС всегда было "drang nach osten". Именно так нацистская Германия объявила о нападении на СССР во время Второй мировой войны.
После выдвижения кандидатов стало абсолютно ясно, что ЕС - это новый Рейх с русофобией в качестве новой идеологии. Соловьев посмеялся над тем, что шанс занять лидирующие позиции в ЕС есть только у кандидатов с отрицательным IQ. Другие повторили, что главными критериями были русофобия и безумие.
Такая истерия показывает, что Кремль глубоко разочарован, поскольку в результате выборов в Европарламент, на которых крайне правые партии добились значительных успехов, Москва надеялась на лучший для себя результат. А именно, Урсула фон дер Ляйен до сих пор зарекомендовала себя как ярая защитница Украины, которая лоббировала санкции против России и защищала конфискацию и передачу Украине замороженных российских активов. В результате россияне теперь потеряли надежду на то, что Европейская комиссия сможет изменить свой политический курс.
С другой стороны, выдвижение Каллас на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности унижает Кремль, поскольку Россия всегда считала страны Балтии второсортными, а перспектива того, что Москве придется сидеть за стол переговоров с представителем ненавистной "Прибалтики", россиян, конечно, не радует. Тем более, что в скрытой форме в России до сих пор живо мнение о принадлежности Балтии к Российской империи. Поэтому Каллас презрительно называют "эстонской дурочкой".
Также прозвучала версия, что Запад реализует тот же сценарий, что и в постсоветских республиках, где на должности назначались люди, имеющие "справку от психиатра". Таковы были бывший лидер Грузии Михаил Саакашвили и президент Украины Виктор Ющенко.
Правда, в случае ЕС это скорее целенаправленный поход против России и подготовка к войне. Россияне жалуются, что
лидеры ЕС не учли результаты выборов в Европарламент при выдвижении кандидатов. Это лишь подтверждает, что у россиян были надежды на то, что после выборов в руководстве ЕС произойдет поворот вправо.
Примечательно, что россияне считают своими союзниками крайне правых, таких как AдГ в Германии, которая квалифицируется как партия с неонацистскими взглядами. Это лишь доказывает, что Кремль не гнушается "коричневыми" для достижения своих целей.
Российские активы, Боливия и Северная Корея
Также на прошлой неделе россияне сходили с ума по конфискации их замороженных активов и перенаправлению их на нужды Украины. Пропагандисты заявили, что это равносильно прямой агрессии и может рассматриваться как casus belli - предлог для объявления войны. Правда, непонятно, кому Россия может захотеть объявить эту войну и как это согласуется с заявлениями о том, что Россия - единственный островок здравомыслия в бушующем море, желающий мира.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая на Петербургском юридическом форуме, поспешил заявить, что в настоящее время ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности за свои активы, расположенные на Западе, потому что "гегемон" США может их конфисковать в любое время без всякой причины.
Пропагандисты заявили, что пришло время для России выставлять счета Западу. Например, за восстановление Восточной Европы после Второй мировой войны, за то, что Запад отнял у России во время гражданской войны (1917-1922 гг.), за вклад России в обе мировые войны. Соловьев добавил, что странам Балтии должны быть выставлены счета за все послевоенные инвестиции Советского Союза. Потому что до этого в этих странах были только хутора.
В то же время квазиэкономисты утверждали, что страны БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР) должны сделать все, чтобы обрушить доллар как ведущую мировую валюту. Это выглядит как абсолютное принятие желаемого за действительное, поскольку нет никаких признаков того, что это будет в интересах, скажем, Индии или Южно-Африканской Республики.
Пропагандисты попытались представить под своим идеологическим соусом и неудавшуюся попытку государственного переворота в Боливии. Как легко представить, в российской интерпретации за этой попыткой стоят, конечно, США, которые этого хотели потому, что Боливия выразила желание присоединиться к БРИКС. Следует добавить, что если бы за переворотом действительно стояли США, он, скорее всего, не провалился бы и не выглядел бы фарсом, как сейчас.
Россияне также рассказали, что США вербуют и практически насильно отправляют огромное количество колумбийцев воевать на Украине. Американцы используют их как пушечное мясо, тем самым еще раз доказывая свою циничную и колониальную природу.
Правда в том, что ветераны колумбийской армии действительно собираются воевать в Украине, но делают это абсолютно добровольно, по экономическим причинам. Боевики уже десятилетиями являются важным экспортным товаром Колумбии, сообщает New York Times, и это не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам.
Тот факт, что ряды российских агрессоров пополнились воинами с Кубы и Непала, не подчеркивается.
Если и упоминается вскользь, то только в том контексте, что дружественным странам обычно помогают. А именно, колумбийцы на Украине - это колониализм злых американцев, а кубинцы в рядах российской армии - это прекрасная дружба народов.
Как неоднократно подчеркивают в этом контексте россияне, хотя в данный момент в этом нет необходимости, поскольку против России развернута агрессия Запада, "дорогой товарищ Ким" определенно мог бы протянуть руку помощи. Военная поддержка Северной Кореей государства-агрессора оказалась своевременной.
Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева подчеркнула, что стратегическое партнерство России и Северной Кореи включает в себя "все", поэтому никого не должно удивлять появление северокорейских солдат в Украине.
За Ассанжа не порадовались
Россияне довольо широко обыгрывали освобождение основателя "WikiLeaks "Джулиана Ассанжа из британской тюрьмы строгого режима после того, как заключил сделку с признанием вины с властями США, что положило конец этой многолетней юридической драме.
Его поклонники на Западе ликовали, а вот российские сторонники из пропагандистских кругов были возмущены, пишет создательница российского медиа-мониторинга Джулия Дэвис в статье, опубликованной на сайте аналитического центра "Центр анализа европейской политики" (CEPA).
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов назвал сделку полным "унижением" Ассанжа и заявил, что "глубинное государство" однозначно выиграло битву.
С другой стороны, бывший советник Путина Сергей Марков сказал об Ассанже, что
"он на коленях подполз к сапогу американского "глубинного государства" и вылизал его, когда признался, что совершил это преступление. Сапог мягко ткнул его, как полуживого котенка, и сказал, что теперь он может ползти обратно в свою нору".
В своей статье Дэвис ссылается на заявление главного пропагандиста Владимира Соловьева в его утреннем шоу "Полный контакт", в котором он заявил, что "Левиафан победил" и что американцы уничтожили Ассанжа. Соловьев также назвал всех, кто не поддержал Ассанжа, "перхотью в куче вонючих волос на голове дьявола" и посетовал, что "они разрушили легенду, они разрушили веру в то, что Левиафана можно победить".
Следует отметить, что пропагандистка Маргарита Симоньян неоднократно называла Ассанжа "лучшим журналистом современности", а представитель МИД России Мария Захарова часто упоминала работу Ассанжа на российском государственном телевидении как неопровержимое доказательство того, что он "настоящий журналист".
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2023
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