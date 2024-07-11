В то же время квазиэкономисты утверждали, что страны БРИКС (Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР) должны сделать все, чтобы обрушить доллар как ведущую мировую валюту. Это выглядит как абсолютное принятие желаемого за действительное, поскольку нет никаких признаков того, что это будет в интересах, скажем, Индии или Южно-Африканской Республики.

Пропагандисты попытались представить под своим идеологическим соусом и неудавшуюся попытку государственного переворота в Боливии. Как легко представить, в российской интерпретации за этой попыткой стоят, конечно, США, которые этого хотели потому, что Боливия выразила желание присоединиться к БРИКС. Следует добавить, что если бы за переворотом действительно стояли США, он, скорее всего, не провалился бы и не выглядел бы фарсом, как сейчас.

Россияне также рассказали, что США вербуют и практически насильно отправляют огромное количество колумбийцев воевать на Украине. Американцы используют их как пушечное мясо, тем самым еще раз доказывая свою циничную и колониальную природу.

Правда в том, что ветераны колумбийской армии действительно собираются воевать в Украине, но делают это абсолютно добровольно, по экономическим причинам. Боевики уже десятилетиями являются важным экспортным товаром Колумбии, сообщает New York Times, и это не имеет никакого отношения к Соединенным Штатам.

Тот факт, что ряды российских агрессоров пополнились воинами с Кубы и Непала, не подчеркивается.