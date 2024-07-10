Суд в Москве заочно арестовал телеведущую Татьяну Лазареву

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал актрису и телеведущую Татьяну Лазареву, удовлетворив тем самым ходатайство следствия. Как сообщает в среду, 10 июля, "Интерфакс", Лазарева арестована по "делу об оправдании терроризма". О ходатайстве следствия незадолго до этого сообщило издание "Медиазона", обнаружившее соответствующую карточку дела на сайте райсуда.

Уголовное дело против Татьяны Лазаревой возбудили 17 мая 2024 года. Причиной его стала цитата из интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм" в августе 2023 года: "Буквально каждый день мы теперь наталкиваемся на атаку беспилотников на российские города, и... вы знаете, это ужасно, но я радуюсь".

Министерство внутренних дел России 13 июня 2024 года объявило актрису в розыск, а 19 июня Росфинмониторинг включил ее в перечень террористов и экстремистов. В случае задержания на территории России Татьяне Лазаревой, которая с 2016 года живет в Испании и резко выступает против агрессии России в Украине, грозит до пяти лет лишения свободы.

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