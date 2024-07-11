В среду, 10 июля, на Эспланаде в Риге прошли торжественные мероприятия, посвященные 105-летию Латвийской Армии, кульминацией которых стал бал. TVNET+ также побывал на празднике, запечатлев торжество и гостей. Ищите себя на фотографиях TVNET+!