В среду, 10 июля, на Эспланаде в Риге прошли торжественные мероприятия, посвященные 105-летию Латвийской Армии, кульминацией которых стал бал. TVNET+ также побывал на празднике, запечатлев торжество и гостей. Ищите себя на фотографиях TVNET+!
Посетители могли осмотреть выставку военной техники NBS, а также информационные стенды Центра призыва и отбора и Земессардзе.
С 18:00 до 23:00 прошел бал, где выступили оркестр штаба NBS, биг-бэнд оркестра Земессардзе, эстрадный ансамбль оркестра штаба NBS, рок-группа оркестра Земессардзе и оркестр Земессардзе и штаба NBS.