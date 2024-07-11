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Фото "Нарисованы маркером": по Таллинну разъезжает авто с чужими номерами

Седа Дунгурова
, репортер
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Автомобили. Снимок иллюстративный.
Автомобили. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

Некоторое время назад в эстонской группе "EZ-дуны!" в Facebook появился необычный пост о том, как по Таллинну разъезжает автомобиль с чужими номерами. Всего за несколько часов под публикацией собралось более 200 комментариев, среди которых нашелся и настоящий владелец украденных номерных знаков, пишет Limon.ee

"Вот такое чудо на дороге сегодня встретила. Интересно, как будет покрывать расходы дорожное страхование в случае аварии?" - написала в группе пользовательница Юлия. К своей публикации она добавила фотографию машины, у которой поверх номеров нарисованы другие. 

Юлия рассказала редакции Limon.ee, что машину со странными номерами она заметила недалеко от Таллиннского ипподрома на Палдиском шоссе в Эстонии. 

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