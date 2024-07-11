Дача неуютная? Об основных ошибках и решениях рассказывает дизайнер интерьера

Дача - идеальное место, где можно отдохнуть от городской суеты на выходных. Однако очень часто дача бывает не слишком уютной: в интерьере обычно используется мебель, бытовая техника и аксессуары, прослужившие в городском жилье много лет и несовместимые друг с другом. Для вдохновения дизайнер интерьера дает простые советы, как освежить дачу: поработав одни выходные, можно обеспечить себе радость на все лето.
Сначала выброси ненужное
Обычно на дачах скапливается много вещей, которые не используются, а хранятся "на всякий случай". "Вещи, которыми не пользовались в течение года, возможно, не понадобятся и в будущем. Очистите дачу от ненужных вещей. Отдайте, подарите или сдайте на переработку ненужные вам вещи - игрушки, ткани, одежду. Пустое пространство создаст больше возможностей освежить его и жить более комфортно", - говорит Дариус Римкус, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA.
Следующим шагом, по его мнению, является организованное хранение тех вещей, которые останутся. Их следует разложить по коробкам в соответствии с их функциями. Маленькие коробки очень полезны для хранения мелких вещей, чтобы их было легче найти. Для более крупных вещей незаменимы прозрачные пластиковые коробки с крышкой.
Также дополнительное место для организации вещей дадут полки с дверцами или стеллажные системы, не занимая при этом много места. Только вам нужно выбрать высокую и узкую полку, подходящую как для внутреннего, так и для наружного применения.
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Аксессуары для гармоничного образа
Часто на дачах деревянные стены. Они достаточно темные, не отражают свет. Это
усиливается мебелью и тканями контрастных цветов, создавая ощущение беспорядка. В этом случае дизайнер интерьера советует помнить, что лучше меньше, но лучше.
"Когда стены деревянные и интенсивного цвета, я рекомендую выбирать мебель и ткани светлых натуральных цветов: белый, бежевый, беленый лен, хлопок. Накройте старый диван нейтральным чехлом, дополните его подушками и шторами в тон, перекрасьте старый деревянный стол и полку в более светлый цвет. Выберите светлый ковер, объединяющий всю комнату. Уберите со стен старые фотографии и оставьте только те, которые дарят ощущение счастья, и помещение сразу будет выглядеть иначе и свежее. Цветовая гармония придаст ему заметный баланс", - говорит дизайнер интерьера IKEA.
Тем, кто жаждет обновлений в дачном доме, специалист по интерьеру рекомендует перекрасить деревянные стены и потолок в чистый белый цвет. Он станет прекрасной основой для создания нордического коттеджа со светлыми стенами, освежающими льняными, хлопковыми, натуральными зелеными и бежевыми декоративными элементами, сохраняя при этом простоту и уникальность.
Многофункциональная мебель в небольшом помещении
Старая мебель обычно довольно массивная и темная. Это означает, что она занимает довольно большую площадь пола, а темный цвет блокирует свет. Однако дачи обычно довольно маленькие, с комнатами или потолками необычной формы. Поэтому массивная мебель не позволяет эффективно использовать пространство.
"На небольших дачах лучше выбирать мебельные решения, соответствующие помещению и позволяющие выполнять несколько функций одновременно. Например, модульный шкаф-купе, спланированный с учетом специфики помещения и потолка, чтобы максимально эффективно использовать данное пространство. Еще один практичный пример - диваны или диваны-кровати, которые днем можно использовать для комфортного сидения, а ночью - как место для сна, а затем сложить. Полка на колесиках тоже сэкономит пространство. А удобную кухню можно оборудовать передвижной индукционной плитой, небольшим холодильником, направляющими и крючками на стене для размещения предметов", - советует Д. Римкус.
Не забывайте об уюте на улице
На даче уличная зона имеет не меньшее значение, хотя ею иногда пренебрегают. "Всего несколько аксессуаров могут изменить весь внешний вид: освещение солнечными батареями, коврик для улицы, свечи разных размеров создадут уютную атмосферу для теплых летних вечеров", - говорит дизайнер интерьера IKEA.
*Опрос исследовательской компании NORSTAT проводился в апреле и мае 2020 года. В репрезентативном онлайн-опросе приняли участие 500 жителей Латвии.
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