Дача неуютная? Об основных ошибках и решениях рассказывает дизайнер интерьера

Аксессуары для гармоничного образа

Часто на дачах деревянные стены. Они достаточно темные, не отражают свет. Это

Фото: Пресс-фото

усиливается мебелью и тканями контрастных цветов, создавая ощущение беспорядка. В этом случае дизайнер интерьера советует помнить, что лучше меньше, но лучше.

"Когда стены деревянные и интенсивного цвета, я рекомендую выбирать мебель и ткани светлых натуральных цветов: белый, бежевый, беленый лен, хлопок. Накройте старый диван нейтральным чехлом, дополните его подушками и шторами в тон, перекрасьте старый деревянный стол и полку в более светлый цвет. Выберите светлый ковер, объединяющий всю комнату. Уберите со стен старые фотографии и оставьте только те, которые дарят ощущение счастья, и помещение сразу будет выглядеть иначе и свежее. Цветовая гармония придаст ему заметный баланс", - говорит дизайнер интерьера IKEA.

Тем, кто жаждет обновлений в дачном доме, специалист по интерьеру рекомендует перекрасить деревянные стены и потолок в чистый белый цвет. Он станет прекрасной основой для создания нордического коттеджа со светлыми стенами, освежающими льняными, хлопковыми, натуральными зелеными и бежевыми декоративными элементами, сохраняя при этом простоту и уникальность.

Многофункциональная мебель в небольшом помещении

Фото: Пресс-фото