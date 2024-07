Вайкуле единственная в Балтии собирает участников и победителей "Евровидения" в большом количестве

Кроме NEMO, на сцену фестиваля выйдут представители Эстонии на "Евровидении" - Уку Сувисте (Uku Suviste), который выступал с песней The Lucky One (2021 год), и Элина Нечаева (Elina Nechayeva), представлявшая Эстонию в 2018 году с песней La Forza. Друзья фестиваля - группа из Молдовы SunStroke Project, представлявшая свою страну в 2017 году с песней Hey Mamma и занявшая 3-е место, - также будут присутствовать. Польский артист Michal Szpak, представлявший свою страну в 2016 году с песней Color of Your Life, приедет в Юрмалу, чтобы принять участие в Laima Rendezvous Jurmala.