Вайкуле единственная в Балтии собирает участников и победителей "Евровидения" в большом количестве

Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala стал значимым событием в Балтийском регионе, предоставляющим ежегодную возможность выступить участникам крупнейшего и самого ожидаемого песенного конкурса Европы - "Евровидения". С 1956 года "Евровидение" собирает самых ярких артистов Европы и мира, давая шанс проявить себя на большой сцене даже тем, кто еще не достиг мировой славы.
Слова продюсера Элиты Милграве лучше всего выражают суть фестиваля: "Мы очень рады принимать участников "Евровидения", ведь каждый из них уже доказал свои способности в живых выступлениях на больших шоу. Их участие - это праздник для всех, ведь какой еще фестиваль может собрать в один день столько ярких и разнообразных артистов?! Мы искренне рады, что артисты с удовольствием приезжают и выступают у нас не только со своими песнями с "Евровидения", но и с удовольствием показывают новые синглы".
В этом году на сцене Laima Rendezvous Jurmala выступит победитель "Евровидения" этого года NEMO, который принес Швейцарии третью победу в истории. Впервые Швейцария праздновала триумф, когда в 1956 году Lys Assia завоевала для своей страны победу, за которой последовал долгий перерыв в 32 года, пока в 1988 году Селин Дион (Celine Dion) не принесла Швейцарии победу. В этом году, спустя 36 лет, NEMO снова вывел свою страну на первое место.
Кроме NEMO, на сцену фестиваля выйдут представители Эстонии на "Евровидении" - Уку Сувисте (Uku Suviste), который выступал с песней The Lucky One (2021 год), и Элина Нечаева (Elina Nechayeva), представлявшая Эстонию в 2018 году с песней La Forza. Друзья фестиваля - группа из Молдовы SunStroke Project, представлявшая свою страну в 2017 году с песней Hey Mamma и занявшая 3-е место, - также будут присутствовать. Польский артист Michal Szpak, представлявший свою страну в 2016 году с песней Color of Your Life, приедет в Юрмалу, чтобы принять участие в Laima Rendezvous Jurmala.
Фестиваль украсит и участие латвийских артистов. Мария Наумова принесла Латвии победу в 2002 году с хитом I Wanna. Ее успех до сих пор никто не смог превзойти. Иво Фоминс, который в 2004 году в дуэте Fomins и Kleins вместе с гитаристом Томасом Клейном исполнил песню Dziesma par laimi, в этом году выйдет на сцену "Дзинтари" и порадует зрителей своими выступлениями. Интарс Бусулис, представлявший Латвию в 2009 году с песней Probka, а также Айя Андреева, представлявшая нашу страну на конкурсе 2010 года с песней What For? и, конечно, группа Musiqq, которая была представителем Латвии в 2011 году с песней Angel in Disguise.
На прошлогоднем фестивале выступал рекордсмен "Евровидения" по количеству набранных баллов Сальвадор Собрал, который в 2017 году принес Португалии первую победу в истории конкурса. Его рекорд по количеству баллов - 758 - до сих пор не побит. Также на фестивале выступала молодая певица из Польши Бланка, покорившая сердца зрителей своей энергией.
Каждый год Laima Rendezvous Jurmala собирает несколько десятков талантливых артистов, создавая неповторимую атмосферу в концертном зале "Дзинтари". В этом году фестиваль обещает быть еще грандиознее, собрав 45 артистов из 14 стран. Присоединяйтесь и насладитесь уникальным музыкальным путешествием в течение трех незабываемых вечеров!
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala пройдет с 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари". Не упустите уникальную возможность посетить фестиваль, который собирает участников и победителей "Евровидения", и насладиться неповторимыми выступлениями в Юрмале!
Билеты можно приобрести на сайте laimafestival.lv и в кассах bilesuserviss.lv.
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