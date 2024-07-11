Вайкуле единственная в Балтии собирает участников и победителей "Евровидения" в большом количестве

Слова продюсера Элиты Милграве лучше всего выражают суть фестиваля: "Мы очень рады принимать участников "Евровидения", ведь каждый из них уже доказал свои способности в живых выступлениях на больших шоу. Их участие - это праздник для всех, ведь какой еще фестиваль может собрать в один день столько ярких и разнообразных артистов?! Мы искренне рады, что артисты с удовольствием приезжают и выступают у нас не только со своими песнями с "Евровидения", но и с удовольствием показывают новые синглы".

В этом году на сцене Laima Rendezvous Jurmala выступит победитель "Евровидения" этого года NEMO, который принес Швейцарии третью победу в истории. Впервые Швейцария праздновала триумф, когда в 1956 году Lys Assia завоевала для своей страны победу, за которой последовал долгий перерыв в 32 года, пока в 1988 году Селин Дион (Celine Dion) не принесла Швейцарии победу. В этом году, спустя 36 лет, NEMO снова вывел свою страну на первое место.

NEMO (Немо) Фото: Пресс-фото