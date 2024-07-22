В аварии на Рижской окружной дороге пострадал человек, на проезжую часть вылилось топливо

Авария произошла около 16:00 на участке окружной дороги между Лиепайским и Елгавским шоссе, где, по предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик.

Пострадавший доставлен в больницу. В результате столкновения из топливного бака грузового автомобиля на проезжую часть вытекло топливо.

Движение на этом участке было полностью закрыто, а сейчас восстановлено, однако, по данным агентства LETA, в районе аварии все еще наблюдается крупный транспортный затор.

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