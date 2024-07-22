Пн, 22.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

В аварии на Рижской окружной дороге пострадал человек, на проезжую часть вылилось топливо

rus.tvnet.lv/LETA
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Twitter/@elittesport

Днем в понедельник, 22 июля, в аварии на Рижской окружной дороге пострадал один человек, а на дорогу пролилось топливо, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Авария произошла около 16:00 на участке окружной дороги между Лиепайским и Елгавским шоссе, где, по предварительной информации, столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик.

Пострадавший доставлен в больницу. В результате столкновения из топливного бака грузового автомобиля на проезжую часть вытекло топливо.

Движение на этом участке было полностью закрыто, а сейчас восстановлено, однако, по данным агентства LETA, в районе аварии все еще наблюдается крупный транспортный затор.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх