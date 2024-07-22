Видео На Лиепайском шоссе очевидцы заметили водителя, который неуверенно вел автомобиль

Очевидцы заметили, что на Лиепайском шоссе водитель неуверенно вел машину. Заботясь о безопасности дорожного движения и людей, об этом было сообщено в полицию.

Сотрудники Госполиции, отреагировав на полученную информацию, остановили автомобиль и проверили его водителя.

Они установили, что мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения. У него также были все необходимые документы для управления транспортным средством.

Однако правоохранители во время разговора с водителем заметили, что мужчина выглядел изможденным, чего он даже не скрывал.

Полиция посоветовала мужчине пошевелиться или немного поспать, чтобы усталость прошла, прежде чем продолжить путь.

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