Видео На Лиепайском шоссе очевидцы заметили водителя, который неуверенно вел автомобиль

Сонливость за рулем часто становится причиной серьезных аварий. Чаще всего водители съезжают с дороги или выезжают на встречную полосу, но не всегда виноват недостаток сна, сообщает программа Degpunktā.
Очевидцы заметили, что на Лиепайском шоссе водитель неуверенно вел машину. Заботясь о безопасности дорожного движения и людей, об этом было сообщено в полицию.
Сотрудники Госполиции, отреагировав на полученную информацию, остановили автомобиль и проверили его водителя.
Они установили, что мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения. У него также были все необходимые документы для управления транспортным средством.
Однако правоохранители во время разговора с водителем заметили, что мужчина выглядел изможденным, чего он даже не скрывал.
Полиция посоветовала мужчине пошевелиться или немного поспать, чтобы усталость прошла, прежде чем продолжить путь.
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Видео: Сюжет программы Degpunktā
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