В четверг, 11 июля, во многих местах Латвии бушевал сильный ураган, причинивший серьезный ущерб. Особенно пострадала Бауска, где ветер сорвал крышу арены стадиона. Неправительственная организация Laiks jauniešiem прислала видео, на котором видно, как молодые люди пытаются компенсировать ущерб, причиненный ураганом.
Видео ⟩ Везде были сломаны деревья, каждая третья улица перекрыта: молодежь в Бауске ликвидирует ущерб от урагана
"Над Бауской "прошел" сильный ветер. Везде были сломаны деревья, большие пробки, перекрыта каждая третья улица. Команда Laiks jauniešiem активно участвовала и помогала расчищать дороги. Такое участие тоже очень важно", - заявили в организации, выразив благодарность Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), Государственной полиции и другим службам за оперативное реагирование.
"К сожалению, грустно за окружающих, которые могут быть недовольны, смотреть, следить, но лучше подождать и посмотреть со стороны …
Фразы, которые слышали "пусть делают - кому платят", "для чего нам это делать", "я лучше подожду...".
Дорогие люди, только вместе, взявшись за руки, мы сможем реагировать в чрезвычайных ситуациях и организовать НАШУ собственную среду для уменьшения препятствий, особенно в кризисных ситуациях, не требующих больших усилий. Работать вместе гораздо быстрее", - подчеркивают молодые люди.
По словам исполнительного директора Баускского самоуправления Ивара Романова буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.
Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали, сказал исполнительный директор муниципалитета.
Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.
По словам Романова, для борьбы с ураганом были мобилизованы все возможные муниципальные службы и компании.
По сообщениям очевидцев, сильно пострадал сад Карпа. Из-за перебоев с электричеством в городе не работают светофоры, что приводит к пробкам.
В четверг, 11 июля, на западе Латвии было объявлено красное предупреждение о грозе с сильными порывами ветра и крупным градом. Вечером в четверг непогода достигла Риги. TVNET+ вышел на улицы Риги, чтобы запечатлеть последствия стихии.
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