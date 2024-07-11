Видео Везде были сломаны деревья, каждая третья улица перекрыта: молодежь в Бауске ликвидирует ущерб от урагана

"Над Бауской "прошел" сильный ветер. Везде были сломаны деревья, большие пробки, перекрыта каждая третья улица. Команда Laiks jauniešiem активно участвовала и помогала расчищать дороги. Такое участие тоже очень важно", - заявили в организации, выразив благодарность Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), Государственной полиции и другим службам за оперативное реагирование.

"К сожалению, грустно за окружающих, которые могут быть недовольны, смотреть, следить, но лучше подождать и посмотреть со стороны …

Фразы, которые слышали "пусть делают - кому платят", "для чего нам это делать", "я лучше подожду...".

Дорогие люди, только вместе, взявшись за руки, мы сможем реагировать в чрезвычайных ситуациях и организовать НАШУ собственную среду для уменьшения препятствий, особенно в кризисных ситуациях, не требующих больших усилий. Работать вместе гораздо быстрее", - подчеркивают молодые люди.

По словам исполнительного директора Баускского самоуправления Ивара Романова буря была в городе в течение пяти-семи минут и нанесла значительный ущерб.

Повалено множество деревьев, сорвана крыша арены стадиона. Кроме того, ураган обрушился на частные владения, которые также пострадали, сказал исполнительный директор муниципалитета.

Хотя наибольший ущерб был нанесен в городе, пострадали и другие населенные пункты края.

По словам Романова, для борьбы с ураганом были мобилизованы все возможные муниципальные службы и компании.

По сообщениям очевидцев, сильно пострадал сад Карпа. Из-за перебоев с электричеством в городе не работают светофоры, что приводит к пробкам.

В четверг, 11 июля, на западе Латвии было объявлено красное предупреждение о грозе с сильными порывами ветра и крупным градом. Вечером в четверг непогода достигла Риги. TVNET+ вышел на улицы Риги, чтобы запечатлеть последствия стихии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!