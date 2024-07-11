Видео В центре Риги преступники распылили перцовый баллончик в глаза журналисту

Мария собиралась сесть на поезд на Рижском центральном вокзале, когда увидела перед собой цыганскую пару. Мгновение спустя один из них уже был в сумке Марии.

"Я поднималась по лестнице и увидела цыганскую пару. Я не подумала об осторожности. Поднимаясь по лестнице, я почувствовала небольшой толчок, женщина подошла совсем близко. Я обернулась, а женщины уже не было. Она куда-то убегала. Огорчило то, что, когда я позвонила в полицию, мне сказали ждать бригаду на месте происшествия.

Я просидела так три с половиной часа, в течение которых неоднократно видела эту женщину. Я также указала на это оператору", - рассказала потерпевшая женщина.

В туннеле между торговыми центрами Stockmann и Origo регулярно музицирует скрипачка Линда. Она неоднократно замечала активность карманников, а также расправу над теми, кто мешает карманникам действовать.

Журналист программы Bez Tabu привлек внимание двух темноволосых женщин, у которых был зонтик в летнюю жару.

По данным программы, зонт используется для прикрытия в момент кражи. Женщины не ответили на вопросы Bez Tabu и в быстром темпе попробовали уйти, а одна из женщин вытащила из сумки баллончик с перцовым газом.

Один из предполагаемых преступниц распыляет содержимое балончика в лицо журналисту и убежала с места происшествия.

Bez Tabu сообщила о случившемся в Госполицию.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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