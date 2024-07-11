Видео В центре Риги преступники распылили перцовый баллончик в глаза журналисту

В программу Bez Tabu поступило сообщение от нескольких жителей, которые утверждают, что стали жертвами карманников в центре столицы. Кошельки достают из сумок средь бела дня, сообщает программа Bez Tabu.
Мария собиралась сесть на поезд на Рижском центральном вокзале, когда увидела перед собой цыганскую пару. Мгновение спустя один из них уже был в сумке Марии.
"Я поднималась по лестнице и увидела цыганскую пару. Я не подумала об осторожности. Поднимаясь по лестнице, я почувствовала небольшой толчок, женщина подошла совсем близко. Я обернулась, а женщины уже не было. Она куда-то убегала. Огорчило то, что, когда я позвонила в полицию, мне сказали ждать бригаду на месте происшествия.
Я просидела так три с половиной часа, в течение которых неоднократно видела эту женщину. Я также указала на это оператору", - рассказала потерпевшая женщина.
В туннеле между торговыми центрами Stockmann и Origo регулярно музицирует скрипачка Линда. Она неоднократно замечала активность карманников, а также расправу над теми, кто мешает карманникам действовать.
Журналист программы Bez Tabu привлек внимание двух темноволосых женщин, у которых был зонтик в летнюю жару.
По данным программы, зонт используется для прикрытия в момент кражи. Женщины не ответили на вопросы Bez Tabu и в быстром темпе попробовали уйти, а одна из женщин вытащила из сумки баллончик с перцовым газом.
Один из предполагаемых преступниц распыляет содержимое балончика в лицо журналисту и убежала с места происшествия.
Bez Tabu сообщила о случившемся в Госполицию.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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