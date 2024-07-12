Российские военные стали применять "сеткометы" против беспилотников. Сработает ли это?

«Когда видишь вражеский дрон, то, по моему мнению, правильнее залетать над ним, опускаться и бить по пропеллерам. Если все делать правильно, то ты свой дрон не теряешь, а у него лопасти разбиваются, и он падает. Два или три российских дрона мне так удалось сбить», — рассказывает Дмитрий.

Один из российских «военкоров», который сейчас хвалит «сеткометы», еще в ноябре 2023 года тоже считал эту идею не слишком перспективной. В том числе и потому, что в небе «встречи коптеров — одна на пару сотен вылетов».

К слабым сторонам «сеткометов» можно отнести и то, что их успех зависит от удачного стечения многих обстоятельств: нужно вовремя заметить вражеский дрон, при этом остаться невидимым для него, а затем поймать момент, когда противник достаточно надолго зависнет на одном месте, чтобы приблизиться к нему, прицелиться и выстрелить сеткой.

Почему война дронов в небе неизбежна

Военная история человечества состоит из развития разных видов вооружений и поисков противодействия им. В сочетании с удачной тактикой это приносило результаты на поле боя.

Римские гладиусы и пилумы, монгольские композитные и английские ростовые луки, европейские арбалеты, аркебузы, мушкеты десятилетиями или даже веками обеспечивали победы командирам, умеющим их грамотно применять. Пока не появлялось эффективное противодействие этим видам вооружений.