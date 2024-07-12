Фото Sadales tīkls к утру пятницы предотвратило 100 повреждений электросетей, вызванных ураганом

Sadales tīkls сообщает, что с полудня 11 июля до утра 12 июля уже устранено около 100 повреждений электросети, вызванных экстремальными погодными условиями. Утром в пятницу электроснабжение по-прежнему было нарушено примерно у 400 потребителей в центральной части страны, работы по устранению ущерба продолжаются.

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Днем в четверг было нарушено электроснабжение примерно у 8 тыс. клиентов Sadales tīkls в центральной части страны, сообщили агентству LETA в компании.

Наиболее масштабные перебои с электроснабжением зафиксированы в Бауске и Бауском крае.

Около 130 оперативных сотрудников работали над предотвращением ущерба во всех районах, пострадавших от разрушительной грозы.

Напомним, в четверг, 11 июля, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе красное предупреждение о сильной грозе с сильными порывами ветра и крупным градом. В других регионах Латвии было объявлено оранжевое предупреждение.

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