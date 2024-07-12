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Суд приговорил молодого человека к двум месяцам тюрьмы за восхваление Путина в Старой Риге

rus.tvnet.lv
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Фото: Shutterstock

Рижский городской суд приговорил молодого человека к двум месяцам лишения свободы за прославление военных преступлений России и российского диктатора Владимира Путина в Старой Риге, говорится в публично доступном приговоре.

О таком наказании обвиняемый договорился с прокурором. Уголовный процесс в отношении молодого человека, задержанного 28 марта за публичное прославление военных преступлений и героизацию Путина, 5 апреля был передан в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в ускоренном порядке.

Уголовный закон предусматривает за такое преступление лишение свободы на срок до пяти лет, испытательный срок, общественные работы или штраф.

28 марта молодой человек 2002 года рождения в Старой Риге выкрикнул несколько фраз, прославляющих Путина и военные преступления, на русском языке в агрессивном тоне, зная, что его слова будут услышаны сотрудниками полиции Рижского самоуправления, а также людьми, которые были на месте происшествия.

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

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