Российский солдат убил двух сослуживцев и сбежал из части на границе с Украиной

По данным Shot, между сбежавшим солдатом и другими военнослужащими произошел бытовой конфликт. Анонимный Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" утверждает, что стрельба началась, когда военные распивали спиртные напитки.

Контрактник начал стрелять из пулемета, когда над ним стали издеваться. Telegram-каналы утверждают, что солдат взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, однако бросил оружие недалеко от части.

В области объявлен план "Перехват". Shot отмечает, что сбежавшего ищут уже более десяти часов. По одной из версий, которую приводит Telegram-канал, солдат мог пересечь границу и уйти на территорию Украины.

Белгородское издание "Пепел" распространило ориентировку, в которой сказано, что военной полицией разыскивается уроженец Чебоксар Алексей Журавлев 1995 года рождения. В документе также говорится, что 11 июля Журавлев самовольно оставил воинскую часть в селе Козинки на границе с Украиной. "Подозревается в совершении преступления", - сообщается в ориентировке.

По данным источника пропагандистского RT, Журавлева "обвиняют по статьям о дезертирстве и о покушении на убийство". Независимых подтверждений этой информации в данный момент нет. В Следственном комитете РФ эту информацию также пока не комментировали.

Telegram-канал Astra выяснил, что Журавлев был судим за грабеж в 2011 году. RT сообщил, что разыскиваемый - уроженец села Юськасы в Чувашии, что в 50 км от Чебоксар.

По данным пропагандистского телеканала, судебные приставы составили в отношении Журавлева десять исполнительных листов о задолженности на сумму 260 тысяч рублей (около 2700 евро). Утверждается, что Журавлев заключил контракт с армией РФ в 2023 году.

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