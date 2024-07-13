В Эстонии водитель автобуса напал на женщину и стал ее душить

Во вторник, 9 июля, в соцсетях стало распространяться видео, на котором запечатлено, как водитель автобуса в Эстонии нападает на человека. Представитель автобусной фирмы, комментируя инцидент, заявил, что независимо от причин подобные действия и поведение водителя абсолютно неприемлемы, сообщает Rus.Postimees.
Инцидент произошел в понедельник, 8 июля, в Йыхви. На видео запечатлено, как водитель по неизвестной причине перегородил путь пытающейся зайти в автобус женщине, повалил ее на скамейку и стал душить. В какой-то момент женщина перестает оказывать сопротивление, обмякает и, вероятно, теряет сознание.
Линию Йыхви - Силламяэ обслуживает фирма Go Bus. В автобусной компании поначалу не смогли прокомментировать ситуацию. Спустя несколько часов инцидент прокомментировал член правления Go Bus Андрей Мяндла.