На Югле из канавы вытащили тело человека

Тело было поднято из канавы на улице Квелес на Югле. Спасатели передали человека медикам, которые констатировали его смерть.

Кроме того, в пятницу вскоре после 14:00 спасатели получили вызов на улицу Яниса Порука в Сигулде, где подняли из Гауи погибшего человека.

Как сообщалось, всего за минувшие сутки служба получила 48 вызовов: 11 на тушение пожаров, 25 на спасательные работы, еще 12 вызовов оказались ложными.

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