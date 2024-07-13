Перекур закончился большими проблемами. В Улброке задержаны трое молодых людей

Муниципальная полиция Ропажского края в камеры видеонаблюдения сначала увидели довольно привычную картину - на берегу озера курили трое молодых людей. Однако в этот раз они пустили сигарету по кругу, поэтому у стражей порядка возникли подозрения в употреблении марихуаны.

После перекура молодые люди сели в машину и поехали в направлении Риги, но их догнал экипаж полиции.

Стражи порядка нашли в автомобиле сумку с большим количеством марихуаны и, возможно, амфетамина.

Все доказательства были переданы Госполиции, которая примет решение о возбуждении уголовного дела.

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