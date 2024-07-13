Видео Возле автобусной остановки в Ильгюциемсе разбился и перевернулся на крышу автомобиль

Местные жители утверждают, что превышение скорости и аварии в этом месте происходят регулярно. Без физических средств, ограничивающих скорость, такие ситуации трудно предотвратить, отмечают жители.

По неофициальной информации, водитель автомобиля мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

"Популярное место для дрифта. В последние годы произошли улучшения, но без поднятия уровня пешеходных переходов ситуацию полностью не решить", - пишет местный житель в социальной сети Х.

Лига Дзилюма, представитель Государственной полиции, сообщила, что, по предварительной информации, около 17:20 произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего один из них перевернулся на крышу.

"Водители обоих легковых автомобилей получили травмы. Выясняются обстоятельства происшествия", - прокомментировали в полиции.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Фото: Ekrānuzņēmums no video

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