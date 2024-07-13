Видео Возле автобусной остановки в Ильгюциемсе разбился и перевернулся на крышу автомобиль

Вечером в субботу, 13 июля, на остановке общественного транспорта у кольцевой развязки на улице Буллю в Риге разбился и перевернулся на крышу автомобиль. На месте происшествия работает бригада неотложной медицинской помощи и Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), сообщается в социальных сетях.
Местные жители утверждают, что превышение скорости и аварии в этом месте происходят регулярно. Без физических средств, ограничивающих скорость, такие ситуации трудно предотвратить, отмечают жители.
По неофициальной информации, водитель автомобиля мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
"Популярное место для дрифта. В последние годы произошли улучшения, но без поднятия уровня пешеходных переходов ситуацию полностью не решить", - пишет местный житель в социальной сети Х.
Лига Дзилюма, представитель Государственной полиции, сообщила, что, по предварительной информации, около 17:20 произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего один из них перевернулся на крышу.
"Водители обоих легковых автомобилей получили травмы. Выясняются обстоятельства происшествия", - прокомментировали в полиции.
Cilvēki pieturā gaidīja autobusu. Sagaidīja lidojošu auto...@Valsts_policija @Saeima @Tieslietas, cik ilgi vēl šis tiks paciests? pic.twitter.com/uyfHhMvvNR— Pilsēta cilvēkiem (@PilsCilvekiem) July 13, 2024
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