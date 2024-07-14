Глава ГУР Буданов: На Путина совершали покушения

"Понимаете, это такая для меня немного анекдотическая ситуация, - сказал Буданов. - Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу - а может, не будет? Будет! Она уже продолжается".