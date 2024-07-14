Белорусский диктатор Александр Лукашенко приказал отвести войска от границы с Украиной. Диктатор также пригласил Украину вступить в переговоры с Россией, сообщает независимое российское издание The Moscow Times.
Лукашенко пояснил, что такое решение принято потому, что снизилась напряженность на белорусско-украинской границе. Солдаты вернутся на свои постоянные места дислокации.
"Ситуация стабилизировалась. Поэтому все солдаты должны покинуть границу, чтобы они поняли, что мы не будем воевать и не будем размещать там своих солдат, кроме спецназа", - заявил Лукашенко на совещании с руководителями правоохранительных органов.
Диктатор подчеркнул, что "ненужных мер" вводить не следует.
Лукашенко заявил, что Москва готова сесть за стол переговоров и что он обсудит с российским диктатором Владимиром Путиным, как их вести.
Лукашенко напомнил, что в конце июня Беларусь усилила свое военное присутствие на границе с Украиной, в том числе развернув ракетные комплексы "Искандер", способные запускать ракеты с ядерными боеголовками.
Он утверждал, что это произошло из-за "эскалации ситуации", вызванной вооруженными силами Украины.
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