В качестве автора инициативы указан Артур Бабушкин. Он призывает блокировать в Латвии доступ к приложению TikTok, так как, по его мнению, именно его "вопиюще много" используют для героизации преступлений России, разжигания ненависти и раскола общества.

"Конечно, есть и опасения по поводу безопасности данных, из-за которых несколько стран и Европейский союз уже запретили использовать TikTok своим чиновникам", - указал Бабушкин, пояснив, что TikTok активно используется в качестве инструмента России в войне против Украины и Россия использует его для популяризации определенных нарративов, который присутствует и в традиционных СМИ. Однако в отличие от традиционных СМИ в TikTok используется формат коротких видео, который оказывает наибольшее влияние.

Автор идеи указывает, что в таком формате добавляются музыка и эмоциональные подписи, что усиливает влияние. Информационная грамотность граждан - например, отслеживание хештегов, которые могут помочь выявить пропаганду, или обратный поиск источников изображений и видео - это хорошо, но формирование такой грамотности требует времени, воли и решимости и никогда не будет всеобъемлющим. "Но враждебно настроенные к Латвии дельцы и их заблуждающиеся соратники уже сейчас вредят нашему обществу - нашей общественностью манипулируют с помощью ложных нарративов в ущерб самим себе и всем нам", - убежден автор инициативы.

По его мнению, если заблокировать на территории Латвии доступ к TikTok, можно устранить "важный манипуляционный канал", на котором среди прочего прославляются российские военные преступления и агрессия в отношении украинского народа. Таким образом, без возможности использовать TikTok в Латвии у агентов Кремля и других неблагоприятно относящихся к Латвии дельцов будет значительно меньше возможностей для агрессивного и раскольнического манипулирования информацией.

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