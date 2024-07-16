7 растительных масел, которые пригодятся для ритуалов красоты

Растительные масла - это ценное дополнение к ритуалам красоты – они способны эффективно питать и увлажнять кожу, снабжать ее различными микроэлементами, в то же время снижать риск возникновения аллергии , они также дружелюбны к окружающей среде, поэтому масла все чаще встречается в составе косметики различных производителей. Самые популярные масла и их ценные свойства раскрывает консультант по красоте Apotheka Арта Богданова.
Натуральные масла уже не редкость в составе косметики, как из-за их разнообразного и полезного воздействия, так и из-за способности биологически разлагаться в природе. Масла обладают смягчающими и увлажняющими свойствами, кроме того, повышают эластичность кожи, поэтому их используют практически во всех видах косметической продукции - лосьонах для тела, кремах для рук, бальзамах для губ, а также кремах для лица (чаще в кремах, предназначенных для сухой кожи), в последнее время все большую популярность приобретают также различные масла для душа.
Выбирая косметику, содержащую натуральные масла, следует обращать внимание на срок ее годности после открытия – обычно он немного короче, чем у косметических средств, не содержащих растительных масел, а именно примерно от шести до 12 месяцев.
В одном косметическом продукте чаще всего используется несколько видов натуральных масел. Наиболее распространенные и известные масла - это кокосовое, миндальное, аргановое, конопляное и масло ши, но также широко используются подсолнечное, оливковое, авокадо, кунжутное, розовое и другие.
"Натуральные масла также можно использовать сами по себе, в качестве дополнения к обычному ритуалу красоты, но тогда сначала необходимо выяснить их действие, например, масла, используемые в чистом виде, могут способствовать воздействию солнечных лучей или их вообще не рекомендуются использовать при длительном нахождении на солнце. Также частым камнем преткновения является использование слишком большого количества масла – натурального масла в чистом виде достаточно совсем немного, но его сложно наносить, поэтому его чаще всего используют в таком же количестве, как лосьоны или кремы для тела, что в случае с маслом непропорционально много - оно не впитывается и может создать неприятное, даже дискомфортное ощущение", - говорит Арта Богданова, раскрывая семь самых распространенных натуральных масел в косметике и их свойства.
Оливковое масло
Традиционно оливковое масло получают из мякоти спелых неповрежденных оливок путем механического прессования при температуре не выше 30°С.
В косметическом уходе рекомендуется использовать только оливковое масло первого отжима (EVO), поскольку оно имеет высочайшее качество, изготовлено из оливок высочайшего качества и ценные антиоксиданты, содержащиеся в масле, не потеряны.
Сегодня оливковое масло входит в состав различных косметических средств – кремов, мыла, пен для ванн, масок для волос, шампуней и кондиционеров. Косметика на основе оливкового масла богата витаминами и микроэлементами, которые хорошо усваиваются организмом человека. Оливковое масло содержит большое количество ненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Например, содержание олеиновой кислоты в оливковом масле составляет 70-85%. Оливковое масло смягчает и увлажняет кожу, сохраняет естественную эластичность кожи, помогает улучшить состояние ломких ногтей и сухой кутикулы, придает волосам блеск и делает их послушными. Оливковое масло также очень благотворно влияет на кожу головы, предотвращая выпадение волос и появление перхоти. Намазав на ночь сухие пятки оливковым маслом и надев хлопковые носки, кожа под воздействием оливкового масла станет мягче, гладкой и здоровой. Не забудьте также смазать кожу локтей, ведь оливковое масло поможет ухаживать за ней и смягчать.
Кокосовое масло
Кокосовое масло получают из высушенных ядер кокосовых орехов и оно содержит значительное количество ценных минералов, витаминов и других биологически активных веществ. Кожа способна очень хорошо впитывать кокосовое масло, более того, оно проникает в более глубокие слои кожи, поэтому его используют в составе различных косметических средств. Также
кокосовое масло защищает от воздействия свободных радикалов и полезно для ухода за кожей после загара в летний сезон.
Масло ши
Масло ши получают из плодов дерева карите, произрастающего в Центральной Африке. Оно прекрасно увлажняет, смягчает и регенерирует кожу, а также замедляет ее старение. Масло ши содержит витамины А, Е, F и действует как лечебное средство при сухости ног, атопической, потрескавшейся коже и уходе за губами. Масло ши предотвращает появление перхоти и способствует росту волос.
Миндальное масло
Миндальное масло получают из орехов и оно богато многими ценными витаминами и антиоксидантами. Миндальное масло обладает регенерирующими свойствами, помогает в борьбе с растяжками, шрамами, эффективно успокаивает и смягчает кожу, предотвращает зуд и раздражение.
Масло можно использовать детям и людям, страдающим аллергией, и, в отличие от аналогичных продуктов, его можно безопасно использовать вокруг глаз – даже в качестве средства для снятия макияжа с глаз.
Миндальное масло также идеально подойдет для массажа тела.
Благодаря нейтральному аромату с ним можно смешивать любые другие эфирные масла, получая таким образом желаемый аромат.
Аргановое масло
Аргановое масло получают из плодов арганового дерева и оно считается одним из самых редких натуральных масел в мире - аргановые деревья встречаются только в Марокко и Алжире, поэтому добыча масла ограничена. Аргановое масло содержит витамины Е, А, С, олеиновую кислоту - омега-9 -, линолевую кислоту, феруловую кислоту и полифенолы. Подходит для сухой кожи, защищает ее от солнца, уменьшает растяжки, лечит воспаления, заживляет шрамы, полезен при лечении псориаза и профилактике воспалений угревой сыпи. Может использоваться так же широко, как и все натуральные масла – для ухода за телом, лицом и волосами.
Конопляное масло
Конопляное масло получают из семян растения конопли, оно содержит все ценные жирные кислоты, магний, железо, а также витамины А, В, С, D и Е. Масло конопли прекрасно увлажняет кожу, придает ей эластичность и мягкость, помогает бороться с различными кожными заболеваниями, такими как акне, псориаз и экзема. Масло также принесет пользу здоровью волос: оно улучшает структуру волос, уменьшает их ломкость, делает волосы более блестящими и гладкими, что облегчает их укладку.
Некоторые исследования показывают, что конопляное масло улучшает здоровье сердца и помогает бороться с депрессией и тревожностью.
Розовое масло
Розовое масло - одно из самых дорогих масел в мире, ведь для производства 1 кг масла розы требуется около 4 тонн лепестков роз. Экстракт получают методом постепенной дистилляции двух видов розовых кустов - дамасской розы и бархатцев.
Розовое масло - это популярный ингредиент в различных продуктах по уходу за кожей. Подходит для любого типа кожи, но чаще всего используется для сухой и чувствительной кожи. Масло содержит широкий спектр витаминов, минералов и антиоксидантов и обладает превосходными смягчающими свойствами. Также розовое масло помогает бороться с воспалениями и прыщами, оказывает антисептическое и вяжущее действие.
Исследования показали, что розовое масло помогает заживлять раны и снижать уровень гормона стресса кортизола в организме.
Растворенный в других маслах, его можно использовать для укрепления корней волос, против выпадения волос и морщин на коже. Следует отметить, что у некоторых людей розовое масло может вызвать аллергическую кожную реакцию, поэтому сначала убедитесь, что ваша кожа его воспринимает.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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