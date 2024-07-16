7 растительных масел, которые пригодятся для ритуалов красоты

Натуральные масла уже не редкость в составе косметики, как из-за их разнообразного и полезного воздействия, так и из-за способности биологически разлагаться в природе. Масла обладают смягчающими и увлажняющими свойствами, кроме того, повышают эластичность кожи, поэтому их используют практически во всех видах косметической продукции - лосьонах для тела, кремах для рук, бальзамах для губ, а также кремах для лица (чаще в кремах, предназначенных для сухой кожи), в последнее время все большую популярность приобретают также различные масла для душа.

"Натуральные масла также можно использовать сами по себе, в качестве дополнения к обычному ритуалу красоты, но тогда сначала необходимо выяснить их действие, например, масла, используемые в чистом виде, могут способствовать воздействию солнечных лучей или их вообще не рекомендуются использовать при длительном нахождении на солнце. Также частым камнем преткновения является использование слишком большого количества масла – натурального масла в чистом виде достаточно совсем немного, но его сложно наносить, поэтому его чаще всего используют в таком же количестве, как лосьоны или кремы для тела, что в случае с маслом непропорционально много - оно не впитывается и может создать неприятное, даже дискомфортное ощущение", - говорит Арта Богданова, раскрывая семь самых распространенных натуральных масел в косметике и их свойства.