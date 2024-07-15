Фото Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала заявление об отставке

В понедельник, 15 июля, покидающая свою должность премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) подала президенту Алару Карису заявление об отставке, пишет Rus.Postimees.
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Кая Каллас: мы справились очень хорошо
Премьер-министр Кая Каллас, которая уходит в понедельник в отставку, сказала в понедельник в утренней программе, что она и правительство, несмотря на трудные времена, справились очень хорошо.
"Каждое дело однажды заканчивается. Премьер-министр уходит в отставку на заседании правительства, а вместе с ним уходит и все правительство. Так предусматривает закон. После этого нужно идти к президенту и делать необходимые действия", - пояснила она. При этом Каллас еще предстоит исполнять обязанности премьер-министра до вступления в должность нового премьер-министра и правительства.
"На этой неделе нужно сделать еще целый ряд дел. Например, в четверг в Лондоне состоится встреча европейского политического сообщества, на которой я буду представлять Эстонию. К тому времени новое правительство еще не соберется. Надеюсь, его скоро создадут, и тогда я буду свободна", - сказала Каллас.
По словам Каллас, ее пребывание на посту премьер-министра пришлось на очень трудные времена. "Это было очень трудное время. Я начала, когда ковид-кризис был в самом разгаре, и я, наверное, единственный премьер-министр, сразу же от приведения к присяге в правительстве перешедший к заседанию правительства и сразу же принявший решения - времени на обустройство не было. И решения, которые нужно было принять в то время, были трудными. Поддерживать баланс между сохранением открытости общества, с одной стороны, и предотвращением распространения болезни, с другой, было очень сложной задачей", - вспоминает Каллас.
"Оглядываясь назад, можно сказать, что мы преуспели. Если посмотреть на обзоры ВОЗ, мы сохранили общество открытым, и число наших смертей было довольно небольшим. Мы все хорошо справились. Кроме того, у нас в тот момент был экономический рост благодаря тому, что наше общество было открытым по сравнению с другими. У наших соседей - Латвии, Финляндии - он был от 2 до 4 процентов. Это, конечно, в программу правительства заранее вписано не было. На время Covid пришелся энергетический кризис, потом была война, было много тяжелых периодов", - заявила она.
"Помимо этих кризисов мне удалось еще многое в развитии Эстонии, удалось принять много важных решений, которые не принимались раньше. Например, переход на эстоноязычное образование. 30 лет не принимали этого решения, а мы его приняли и изыскали на это деньги, есть деньги и на то, чтобы это заработало в реальной жизни, и я надеюсь, что все пройдет хорошо. И таких решений принято много", - сказала Каллас.
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