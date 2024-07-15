Фото Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подала заявление об отставке

По словам Каллас, ее пребывание на посту премьер-министра пришлось на очень трудные времена. "Это было очень трудное время. Я начала, когда ковид-кризис был в самом разгаре, и я, наверное, единственный премьер-министр, сразу же от приведения к присяге в правительстве перешедший к заседанию правительства и сразу же принявший решения - времени на обустройство не было. И решения, которые нужно было принять в то время, были трудными. Поддерживать баланс между сохранением открытости общества, с одной стороны, и предотвращением распространения болезни, с другой, было очень сложной задачей", - вспоминает Каллас.

"Оглядываясь назад, можно сказать, что мы преуспели. Если посмотреть на обзоры ВОЗ, мы сохранили общество открытым, и число наших смертей было довольно небольшим. Мы все хорошо справились. Кроме того, у нас в тот момент был экономический рост благодаря тому, что наше общество было открытым по сравнению с другими. У наших соседей - Латвии, Финляндии - он был от 2 до 4 процентов. Это, конечно, в программу правительства заранее вписано не было. На время Covid пришелся энергетический кризис, потом была война, было много тяжелых периодов", - заявила она.

"Помимо этих кризисов мне удалось еще многое в развитии Эстонии, удалось принять много важных решений, которые не принимались раньше. Например, переход на эстоноязычное образование. 30 лет не принимали этого решения, а мы его приняли и изыскали на это деньги, есть деньги и на то, чтобы это заработало в реальной жизни, и я надеюсь, что все пройдет хорошо. И таких решений принято много", - сказала Каллас.

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