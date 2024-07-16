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Айболит из Украины. Есть ли сложности в работе и на каком языке общаются украинские медики с пациентами и персоналом

Оксана Пугачева rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Shutterstock/KILO LUX

Две украинки по приезде в Латвию после 24 февраля 2022 года решили продолжить медицинскую практику. Так, в настоящее время Ирина работает в Болдерае, а Мария - в Тукумсе. TVNET+ поговорил с женщинами, чтобы узнать, как у них складываются дела на новых рабочих местах в Латвии, а также есть ли трудности в коммуникации с пациентами и коллегами по работе.

Ирина, отоларинголог Рижского центра здоровья в Болдерае

Ирина, отоларинголог Рижского центра здоровья в Болдерае
Ирина, отоларинголог Рижского центра здоровья в Болдерае Фото: Из личного архива

Если пациент нуждается в помощи отоларинголога и посещает Рижский центр здоровья в Болдерае, он может попасть в заботливые руки украинского доктора Ирины Николаевой. Ирина - одесситка. Она была уверена, что в Латвии ей придется пробыть всего лишь несколько месяцев, поэтому рассчитывала на скорое возвращение домой.

"От родственников, которые у меня здесь, в Латвии, услышала, что украинских врачей берут на работу. Время идет, вернуться домой мы не можем, поэтому было принято решение подавать запрос на подтверждение моих медицинских документов в Украину. И как-то сразу нашла работу - просто при посещении поликлиники в Болдерае...

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