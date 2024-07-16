Айболит из Украины. Есть ли сложности в работе и на каком языке общаются украинские медики с пациентами и персоналом

Две украинки по приезде в Латвию после 24 февраля 2022 года решили продолжить медицинскую практику. Так, в настоящее время Ирина работает в Болдерае, а Мария - в Тукумсе. TVNET+ поговорил с женщинами, чтобы узнать, как у них складываются дела на новых рабочих местах в Латвии, а также есть ли трудности в коммуникации с пациентами и коллегами по работе.