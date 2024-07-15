Главное за 15 июля Сбор подписей за запрет TikTok, Мамыкин в международном розыске и кем был стрелявший в Трампа?

ФБР объявило, что человеком, стрелявшим в Дональда Трампа на предвыборном митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания, был 20-летний Томас Мэтью Крукс . Он жил с родителями в тихом пригороде и был зарегистрирован как сторонник Республиканской партии.

Завершился чемпионат Европы по футболу, а это значит - время подводить итоги . По ходу турнира многие отмечали, что Евро-2024 - самый скучный и унылый в истории. Пожалуй, с этим сложно не согласиться. Но есть и плюсы .

Кому не приходилось слышать жалобы на дороговизну товаров в латвийских магазинах и советы, как сэкономить, закупаясь не в традиционной торговой точке, а в интернете или же привозя товар из Германии? Недоумение вызывает и тот факт, что продукцию известных в Латвии брендов в соседних странах можно купить дешевле, чем в наших магазинах. Руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе в беседе с онлайн-журналом TVNET+ пояснила, что законы экономики повсеместно действуют одинаково, при этом и в Литве, и в Эстонии люди нередко жалуются, что производимые у них товары в Латвии дешевле.