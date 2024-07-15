Уже с завтрашнего дня Латвия запрещает въезд для автомобилей с белорусскими номерами, Андрей Мамыкин объявлен в международный розыск, начат сбор подписей для запрета TikTok, а МИД Эстонии обратился к России с предложением. Новая неделя началась с целого потока новостей! RUS TVNET помогает не потеряться в них и обратить внимание на главные события уходящего понедельника, 15 июля.
Главное за 15 июля ⟩ Сбор подписей за запрет TikTok, Мамыкин в международном розыске и кем был стрелявший в Трампа?
Новости Латвии:
В конце июня Управление международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдало европейский ордер на арест бывшего депутата Европейского парламента от Латвии Андрея Мамыкина, обвиняемого в героизации и оправдании военных преступлений РФ в Украине.
В соответствии с законодательством Евросоюза и разъяснениями Еврокомиссии Служба госдоходов сообщает, что с 00:01 вторника, 16 июля, лицам на зарегистрированных в Республике Беларусь транспортных средствах - пассажирских легковых автомобилях - запрещен въезд в Евросоюз через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска, сообщили TVNET в Службе госдоходов.
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за запрет приложения TikTok на территории Латвии, сообщает агентство LETA.
Управление налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID) в июне передало в прокуратуру по налогам и таможенным делам для начала уголовного преследования уголовный процесс против одного человека в связи с выплатой зарплат в конвертах более чем на 230 000 евро и уклонением от уплаты налогов, сообщает агентство LETA.
За рубежом:
В понедельник, 15 июля, в МИД Эстонии был вызван представитель посольства России для передачи дипломатической ноты, в которой эстонская сторона предлагает России совместные измерения фарватера на реке Нарва, пишет Rus.Postimees.
ФБР объявило, что человеком, стрелявшим в Дональда Трампа на предвыборном митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания, был 20-летний Томас Мэтью Крукс. Он жил с родителями в тихом пригороде и был зарегистрирован как сторонник Республиканской партии.
Береговая охрана прекратила поиски второго пропавшего в море на водном мотоцикле человека - Серго Тваури, сообщают TV3 Ziņas.
Мужчина выиграл 400 000 евро в онлайн-казино Chanz, однако казино не выплатило ему выигрыш. Клиент разочарован, но, по словам представителя Chanz, победа клиенту досталась благодаря нечестным уловкам.
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Кому не приходилось слышать жалобы на дороговизну товаров в латвийских магазинах и советы, как сэкономить, закупаясь не в традиционной торговой точке, а в интернете или же привозя товар из Германии? Недоумение вызывает и тот факт, что продукцию известных в Латвии брендов в соседних странах можно купить дешевле, чем в наших магазинах. Руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе в беседе с онлайн-журналом TVNET+ пояснила, что законы экономики повсеместно действуют одинаково, при этом и в Литве, и в Эстонии люди нередко жалуются, что производимые у них товары в Латвии дешевле.
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