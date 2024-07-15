Суд закрыл дело против Трампа за хранение секретных документов

Суд в американском штате Флорида прекратил дело, возбужденное против бывшего президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов, сообщает телеканал ABC со ссылкой на судебные документы.
Судья Эйлин Кэннон постановила, что назначение специального прокурора Джека Смита по этому делу было неконституционным.
"Видимо, растущая уверенность исполнительной власти в назначении "регулирующих" специальных советников в последнее время шла по схеме с небольшим судебным контролем", - отметила судья.
Джек Смит был назначен специальным независимым прокурором в ноябре 2022 года для расследования федеральных дел против Трампа.
Дело о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года также находится под его контролем.
Однако, как сообщает CNN со ссылкой на юристов, дело о незаконном хранении секретных документов было признано "самым убедительным" из всех дел, возбужденных против Трампа.
В августе 2022 года агенты Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли 11 коробок с секретными документами на территории собственности Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, которые он должен был передать Национальному архиву после окончания своего президентства, но он этого не сделал.
В обвинительном заключении говорилось, что коробки с документами хранились без надлежащей охраны, а некоторые документы Трамп сам показал репортеру в одном из своих интервью.
Трамп не признал себя виновным и заявил, что его преследуют по политическим мотивам.
Суд по этому делу должен был начаться 20 мая, однако в начале мая судья Кэннон - на эту должность ее назначил сам Трамп - отложила слушание дела на неопределенный срок.
Судья, рассматривая дело о секретных документах ранее, выносила решения по многим ходатайствам сторон и чаще всего соглашалась с защитой Трампа.
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