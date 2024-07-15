Суд закрыл дело против Трампа за хранение секретных документов

Судья Эйлин Кэннон постановила, что назначение специального прокурора Джека Смита по этому делу было неконституционным.

"Видимо, растущая уверенность исполнительной власти в назначении "регулирующих" специальных советников в последнее время шла по схеме с небольшим судебным контролем", - отметила судья.

Джек Смит был назначен специальным независимым прокурором в ноябре 2022 года для расследования федеральных дел против Трампа.

Дело о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года также находится под его контролем.

Однако, как сообщает CNN со ссылкой на юристов, дело о незаконном хранении секретных документов было признано "самым убедительным" из всех дел, возбужденных против Трампа.

В августе 2022 года агенты Федерального бюро расследований (ФБР) изъяли 11 коробок с секретными документами на территории собственности Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, которые он должен был передать Национальному архиву после окончания своего президентства, но он этого не сделал.

В обвинительном заключении говорилось, что коробки с документами хранились без надлежащей охраны, а некоторые документы Трамп сам показал репортеру в одном из своих интервью.

Трамп не признал себя виновным и заявил, что его преследуют по политическим мотивам.

Суд по этому делу должен был начаться 20 мая, однако в начале мая судья Кэннон - на эту должность ее назначил сам Трамп - отложила слушание дела на неопределенный срок.

Судья, рассматривая дело о секретных документах ранее, выносила решения по многим ходатайствам сторон и чаще всего соглашалась с защитой Трампа.

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