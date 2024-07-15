Видео VDD расследует возможное участие латвийцев в мероприятии на "Кургане Дружбы"

Как сообщает LTV, руководитель Даугавпилсского отделения "Латвийской русской общины" Дмитрий Рыбников заявил российскому телевидению, что представители Латвии и в этом году участвовали в мероприятии, которое прошло неделю назад.

Утверждение, что из Латвии якобы действительно отправился полный автобус, организованный самоуправлением Пскова, сейчас проверяет VDD.

В Латвии Рыбников возглавляет объединение "Даугавпилсское отделение Латвийской русской общины". LTV не застало Рыбникова по юридическому адресу общины, а другой ее представитель заявил, что тот переехал в Псков.

Член Даугавпилсского отделения "Латвийской русской общины" Сергей Ананьев заявил, что его самого на мероприятии не было. "Я не знаю, какова цель всего этого. Возможно, он сам приехал из Пскова", - сказал Ананьев.

Два года назад Рыбников баллотировался на выборах в Сейм от списка "Русского союза Латвии", заявив, что работает помощником заместителя председателя Даугавпилсской думы.

"Дмитрий уже два года как не работает в думе. В Даугавпилсе его нет, и я давно не видел этого человека", - признался заместитель председателя Даугавпилсской думы Алексей Васильев (РСЛ).

В Даугавпилсском "Центре русской культуры" также не знают о людях, которые поехали бы в этом году на мероприятие, организованное Россией и Беларусью.

В VDD программу заверили, что следят за деятельностью Рыбникова, поскольку он уже попадал в поле зрения службы.

Еще в октябре 2022 года VDD указывало, что службе известно о групповых поездках в Беларусь, организованных Рыбниковым - тогдашним помощником первого зампредседателя Даугавпилсской думы и представителем "Латвийской русской общины".

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)

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